Son Dakika Haberleri: Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e geçişinin yıl dönümünde göstericilere biber gazlı müdahale
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Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e geçişinin yıl dönümünde göstericilere biber gazlı müdahale

1 saat önce

Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e geçişi yıl dönümünde polisinden göstericilere biber gazlı müdahale

Hong Kong'un İngiltere'den Çin'e geçişinin yıl dönümünde göstericilere biber gazlı müdahale, System.String[]
Hong Kong'un İngiltere'den Çin yönetimine geçişinin 22. yıl dönümünde suçluların Çin'e iade yasasını protesto eden göstericilere polis biber gazıyla müdahale etti.

Özerk bir yapıya sahip olan Hong Kong'un lideri Carrie Lam yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene eşi ve şehrin eski liderlerinden Tung Chee-hwa ile birlikte katıldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 08:08 
Polis, Çin Halk Cumhuriyeti, İngiltere, Hong Kong, Dünya
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