Hong Kong'un muhalif gazetelerinden Apple Daily'nin yayın hayatına son verildi - Son Dakika

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde yayın yapan muhalif Apple Daily gazetesinin, yayın hayatına son verme kararı aldığı bildirildi.

Apple Daily'in kurucusu Jimmy Lai'nin danışmanlarından Mark Simon, BBC'ye verdiği röportajda, Hong Kong güvenlik güçlerinin, günün erken saatlerinde yönetim kurulu toplantısının devam ettiği esnada gazeteye baskın düzenlediğini ve bir gazeteciyi gözaltına aldığını belirtti.

Söz konusu baskınla, polisin yönetim kurulu toplantısından çıkacak kararı etkilemeye çalıştığını söyleyen Simon, "personel güvenliğini göz önünde bulundurarak" gece yarısından itibaren gazetenin faaliyetlerine son verme kararı aldıklarını duyurdu.

26 yıllık gazetenin yarın son baskısı yayımlanacak.

Uluslararası Af Örgütü (AI), gazetenin yayın hayatına son vermesini "Hong Kong'un yakın tarihinde medya özgürlüğü için en kara gün" olarak niteleyerek tepki gösterdi.

AI'den yapılan açıklamada, gazetenin eleştirel dilinden dolayı Hong Kong hükümeti tarafından "etkin bir şekilde yasaklandığı" ve bunun "ifade özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir saldırı" olduğu belirtildi.

Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi gözaltına alınmıştı

Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında, Apple Daily gazetesinin editörü ve 4 yöneticisi, "dış güçlerle gizli anlaşma yapmak" suçlamasıyla 17 Haziran'da gözaltına alınmıştı. Gazete ile bağlantılı 3 şirketin 2,3 milyon dolar değerindeki mal varlığı dondurulmuştu.

Gözaltına alınan gazete yetkililerinin kefaletle serbest bırakılma talebi, 19 Haziran'da çıktıkları mahkemede reddedilmişti.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik yasası

Çin'in en üst düzey yasama organı Ulusal Halk Kongresi (UHK) Daimi Komitesinde 30 Haziran'da oy birliğiyle kabul edilen yasa, Devlet Başkanı Şi Cinping tarafından da imzalamıştı.

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyasınca "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş insanları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken; bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

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