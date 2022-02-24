Hong Kong'un "sıfır Kovid" politikası 11 aylık bebeği anne babasından ayırdı - Son Dakika
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Hong Kong'un "sıfır Kovid" politikası 11 aylık bebeği anne babasından ayırdı

24.02.2022 14:34
Hong Kong'un "sıfır Kovid" politikası 11 aylık bebeği anne babasından ayırdı

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanan sıfır Kovid-19 politikası nedeniyle bebeklerin ebeveynlerinden ayrı tutulması aileleri endişelendiriyor.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde uygulanan sıfır Kovid-19 politikası nedeniyle bebeklerin ebeveynlerinden ayrı tutulması aileleri endişelendiriyor.

CNN'in özel haberine göre, Hong Kong'da yaşayan Laura ve Nick çifti, pazartesi günü ateşi çıkan ve nefes darlığı olan 11 aylık Ava'yı hastaneye götürdü.

Ava'nın Kovid-19 pozitif çıkması ve kendilerinin negatif çıkmasıyla çiftin hastaneden ayrılmaları istendi.

Sağlık yetkilileri, Kovid-19 pozitif tüm hastaları negatif olan en yakınlarından ayırmayı zorunlu tutan sıfır Kovid-19 politikası kapsamında bebek Ava'yı Queen Mary Hastanesi'nde karantina altına aldı ve ailesi dahil kimseyle görüşmesine izin vermiyor.

Günde 3 kez görüntülü aramayla yetinmeleri beklenen çift, bu kısıtlı zamanda bebeklerini telefondan avutmaya çalışıyor.

Laura ve Nick çifti, hastaneye götürülmesinden 7 gün sonra negatif çıkarsa taburcu olabilecek Ava'ya bir an önce kavuşmak için yaptırdıkları Kovid-19 testinin pozitif çıkmasını umuyor.

Mart ayında herkese 3 defa PCR testi zorunluluğu aileleri korkutuyor

Çin'in uyguladığı sıfır Kovid-19 politikalarına bağlı kalmasına rağmen Hong Kong'da son 3 haftada salgının başından bu yana belirlenenin 5 katı vaka sayısı kaydedildi.

Kentte dün tespit edilen 8 bin 674 vaka, salgının başından bu yana en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.

Tam kapanma uygulanmayan kentte, günlük vaka sayılarının rekor düzeye çıktığı 5'inci Kovid-19 dalgası nedeniyle yönetim 7,4 milyon Hong Kong sakinine martta 3 defa PCR testi zorunluluğu getirdi.

Kent sakinlerinin bu testlerin arasında da günlük hızlı antijen testi yapmaları isteniyor.

Test zorunluluğu, kentte daha fazla pozitif vakanın belirlenmesiyle daha çok çocuğun tek başına karantinaya alınarak ailelerinden ayrı tutulacağı korkularına yol açıyor.

Ava'nın, Hong Kong yönetiminin sıfır Kovid-19 politikası nedeniyle ailesinden ayrı tutulan ilk bebek olmadığı biliniyor. Geçen yıl da semptom göstermeyen vakalar da dahil birçok bebek ailesinden ayrı karantinaya alınmıştı.

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PCR Testi, Pazartesi, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Kong'un 'sıfır Kovid' politikası 11 aylık bebeği anne babasından ayırdı - Son Dakika


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