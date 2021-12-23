Hong Kong Üniversitesi, Tienanmın kurbanlarını anan heykeli kaldırdı - Son Dakika

Hong Kong Üniversitesi, 1989'da Çin'de Tienanmın Meydanı'ndaki güç kullanılarak bastırılan barışçı protestolarda hayatını kaybedenleri anan heykeli kaldırdı.

Üniversite Konseyi, 1997'den bu yana üniversite binasının içinde bulunan 8 metrelik "Utanç Sütunu" adlı heykelin kaldırılmasına karar verdiğini bildirdi.

Danimarkalı heykeltıraş Jens Galschiot'un Tienanmın olaylarında hayatını kaybeden protestocuların anısına ithaf ettiği, iç içe geçmiş 50 insan figürünün tasvir edildiği heykel, dün gece işçiler tarafından kaidesinden sökülerek taşındı.

Konseyden yapılan açıklamada, heykelin üniversite kampüsünde sergilenmesi için daha önce kimsenin üniversiteden onay almadığı belirtilerek "Üniversiteye yapılan son yasal tavsiyeye göre, heykelin sergilenmeye devam etmesi, Hong Kong sömürge hükümetinin çıkardığı Ceza Talimatnamesi uyarınca üniversiteyi yasal risk altında bırakabilir." ifadesine yer verildi.

Kararın, Ceza Talimatnamesinin "isyana teşvik" eden mesajları basma, yayma, sergileme ve çoğaltmayı yasaklayan 10. maddesi uyarınca alındığı tahmin ediliyor.

Kararın, siyasal baskı sonucu alındığı yorumları

Çin'in eski İngiliz ve Portekiz sömürgeleri olan Hong Kong ve Makau Özel İdare Bölgelerinde, Çin ana karasından farklı ceza kanunları uygulanıyor.

Üniversite Konseyinin bugüne dek uygulanmayan bir ceza yasası hükmüne başvurması, kararın siyasal baskı sonucu alındığı yorumlarına yol açtı.

Heykeltıraş Galschiot'un, Hong Kong'da Tienanmın olaylarının yıl dönümde mum ışığı anma törenlerini düzenleyen Hong Kong Vatansever Demokratik Hareketleri Desteklemek İçin İttifak Hareketi'ne sürekli ödünç verdiği heykel, kuruluşun Ulusal Güvenlik Yasası uyarınca açılan soruşturmanın ardından kapatılması sonrasında sahipsiz kalmıştı. Üniversite, ekimde "terk edilmiş mal" statüsündeki heykeli kaldıracağını bildirmişti.

Galschiot, Ulusal Güvenlik Yasası kapsamında yargılanmamak kaydıyla heykelin kendisine iade edilmesini talep etmişti.

Çin'de Nisan 1989'da başlayıp 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tienanmın Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan protestolarda, resmi olmayan rakamlara göre 2 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Tienanmın olaylarının tartışılması ve anmalara konu edilmesi, Çin'de bugün hala tabu kabul ediliyor.