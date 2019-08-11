Hong Kong ve Macau tişörtü Çin'de tepki çeken Versace özür diledi

İtalyan lüks moda evi Versace, bir tişörtünde Çin'in yarı özerk bölgeleri Macau ve Hong Kong'u bağımsız ülkeler gibi gösterdiği gerekçesiyle Çin'de sosyal medyada topa tutulunca özür dilemek zorunda kaldı.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflarda, tişörtün üzerinde bazı şehirler ve bağlı oldukları ülkelerin adlarının yazdığı görülüyor. "Milano-İTALYA, Paris-FRANSA, New York-ABD, Pekin-ÇİN" gibi şehir-ülke eşleşmelerinin arasında Hong Kong ve Macau da yer alıyor. Ancak tişörtte Hong Kong ve Macau'nun bağımsız ülkeler olduğu anlamına gelecek şekilde "Hong Kong-HONG KONG" ve "Macau-MACAO" yazıyor.

Versace'nin bu tişörtü, Çin medyası ve sosyal medya sitesi Weibo'da tepkiyle karşılandı. Çinli sosyal medya kullanıcıları Versace'yi, Hong Kong ve Macau'nun ayrılığını desteklemekle suçladı.

Çinli oyuncu ve şarkıcı Yang mi de tepkiler üzerine markanın Çin'deki yüzü olmaktan vazgeçtiğini, kontratını sona erdireceğini duyurdu.

"Talihsiz hata için çok üzgünüm"

Lüks moda evleri için gittikçe büyüyen bir pazar olan Çin'deki tepkiler üzerine Versace bugün bir açıklama yayımladı ve yaptıkları hata için özür diledi.

Markanın sanat yönetmenliğini yapan Donatella Versace de sosyal medya hesaplarından şahsen bir açıklama yaptı. 1997'de öldürülen Versace'nin kurucusu Gianni Versace'nin kardeşi olan Donatella Versace şunları söyledi:

"Şirketimiz tarafından yapılan ve halen birçok sosyal medya kanalında tartışılmakta olan talihsiz hata için çok üzgünüm. Çin'in ulusal egemenliğine saygısızlık etmeyi asla istemezdim, bu sebeple bu yanlışlık ve yol açmış olabileceği her türlü rahatsızlık için şahsen özür dilemek istedim."

Versace'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda da "Şirketimiz ürününün tasarımı için özür diler" denildi ve söz konusu tişörtün geçen Temmuz ayında geri çekildiği belirtildi. Şirket, bundan böyle "daha bilinçli şekilde" hareket etmek için çalışacaklarını da vurguladı.

Bir diğer İtalyan moda evi Dolce&Gabbana da geçen yıl Çin için hazırladığı bir reklam kampanyası ırkçı ve cinsiyetçi bulununca özür dilemek zorunda kalmıştı.

Dolce&Gabbana'nın videolarında Çinli bir kadın, yemek çubuklarıyla İtalyan yemekleri pizza, spagetti ve cannolo yemeye çalışırken görülüyor ve bu esnada bir erkek sesi alaycı tavsiyeler verip, cinsel çağrışımlı bulunan yorumlar yapıyordu.

Bu reklamların tepki çekmesi üzerine markanın kurucuları Domenico Dolce ve Stefano Gabbana bir özür videosu yayımlamıştı.