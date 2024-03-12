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Hong Kong, kripto para alanında liderlik etme vizyonunu pekiştirmek adına, stablecoin ihraççıları için yenilikçi bir sanal test alanı uygulamasını duyurdu.

Hong Kong'dan Stablecoin İhraççılarına Özel Sandbox

Hong Kong, kripto para sektöründe bölgesel bir lider olma hedefine emin adımlarla ilerliyor. Hong Kong'un bu noktadaki son hamlesi ise stablecoin yayıncıları için hayata geçirilen "sanal test alanı" uygulaması oldu. Bu yenilikçi adım, gelecekte uygulanacak düzenlemelerin temelini oluşturmayı ve fiat para birimlerine bağlı stablecoinlerin piyasaya sürülmesine dair net bir çerçeve çizmeyi amaçlıyor.

Hong Kong'un de facto merkez bankası olan Hong Kong Para Otoritesi (HKMA), sanal test alanının hükümetin stablecoin yayıncılarıyla açık ve şeffaf bir iletişim kurmasına olanak sağlayacağını vurguladı. Bu sayede, düzenleyici standartlar ve beklentiler net bir şekilde ortaya konacak ve sektörün sağlıklı bir şekilde gelişmesine katkıda bulunulacak.

Sanal test alanının açılması, HKMA ve Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu'nun 29 Şubat'ta tamamladığı danışmanlık sürecini takip ediyor. Bu süreçte, fiat para birimlerine bağlı tüm stablecoin yayıncılarının HKMA'dan lisans alması önerilmişti.

HKMA Genel Müdürü Eddie Yue, sanal test alanının, önerilen düzenleyici çerçeve hakkında sektör temsilcileriyle etkin bir diyalog kurulmasına yardımcı olacağını ve stablecoin ihraççılığının sürdürülebilir ve sorumlu bir şekilde ilerlemesine katkı sağlayacağını ifade etti.

Sanal test alanına başvuran firmaların sağlam iş planları sunmaları ve faaliyetlerini kontrollü ve sınırlı bir kapsamda yürütmeleri gerekiyor.

Hong Kong'un bu adımına sektörden gelen tepkiler ise oldukça olumlu. First Digital'in CEO'su Vincent Chok, stablecoinlere yönelik büyük bir talep olduğunu ve Hong Kong'da lisans almak için birçok firmanın sırada beklediğini belirtti. Chok, şirketinin Hong Kong doları cinsinden bir stablecoin piyasaya sürmeyi planladığını ve bu yıl içinde sanal test alanına katılmayı hedeflediğini söyledi.

Hong Kong'un kripto para sektöründe öncü bir rol üstlenmeye çalıştığı bu dönemde, sanal test alanı uygulaması önemli bir adım olarak nitelendiriliyor. Bu sayede, stablecoinlerin güvenli ve şeffaf bir şekilde geliştirilmesi ve Hong Kong'un bölgesel bir kripto para merkezi haline gelmesi hedefleniyor.