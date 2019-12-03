Hong Kong yönetimi ABD yasasını

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi Başbakanı Carri Lam, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Hong Kong'daki yönetim karşıtı protestolara destek veren yasa tasarısını onaylamasının "tamamen gereksiz ve yersiz" olduğunu söyledi.

Haftalık Konsey toplantısı öncesi düzenlenen basın toplantısında Lam, ABD tarafından onaylanan Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası'na şiddetle karşı çıktıklarını belirterek, bu yasayla bir dış yönetiminin kendi yasaları yoluyla Hong Kong iç işlerine müdahale etmesinin üzücü olduğunu ifade etti.

Hong Kong sakinlerinin insan hakları ve özgürlüklerinin Hong Kong Temel Yasaları kapsamında korunduğunu vurgulayan Lam, ticaret odalarının ABD'nin bu yasasına karşı çıktığını ve yasanın, Hong Kong'da 1,300'ün üzerinde hizmet veren ABD şirketine zarar verebileceği uyarısını yaptı.

ÇİN DE ABD'YE YENİ YAPTIRIMLARLA KARŞI ÇIKTI

Bunun yanında Çin Dışişleri Bakanlığı da ABD'nin yasa tasarısına yeni yaptırımlarla yanıt verdi. Çin yerel basınına göre Bakanlık ilk yaptırım dalgası kapsamında, ABD'li savaş gemilerinin ve hava araçlarının Çin sınırlarına girmesini yasaklarken, bunun yanında aralarında Ulusal Demokrasi Vakfı ve İnsan Hakları İzleme Örgütü 'nün bulunduğu bazı ABD merkezli sivil toplum kuruluşlarına da kısıtlamalar uygulayacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Chunying, konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"ABD tarafından gelen kabul edilemez eylemden sonra Çin hükümeti Hong Kong'a giden ABD savaş gemileri başvurularını askıyla almaya karar verdi. ABD'yi hatalarını düzeltme ve içişlerimize karışmamaya çağırıyoruz. Çin, Hong Kong'un istikrarını ve Çin egemenliğini korumak için gereken adımları atmaya devam edecek."