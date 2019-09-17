Hong Kong yönetimi 'negatif algıyı' düzeltecek halkla ilişkiler şirketi bulamadı

Hong Kong idaresi, Haziran ayından bu yana devam eden protesto gösterileri nedeniyle zedelenen itibarını düzeltmek amacıyla sekiz halkla ilişkiler şirketinden yardım istedi.

Ancak bu şirketler, kendi itibarlarını zedeleyebileceği gerekçesiyle bu teklife olumlu yanıt vermedi.

Çin'e bağlı yarı özerk Hong Kong bölgesinin lideri Carrie Lam, Ağustos ayı sonlarında bir grup iş insanına yaptığı konuşmada bu bilgileri verdi. Lam, şirketlerden dördünün "Hong Kong hükümetine şimdi destek vermenin kendi itibarlarına zarar vereceği düşüncesiyle teklifi derhal geri çevirdiğini" söyledi.

İngiliz Guardian gazetesinin hükümet kaynaklarından aldığı bilgiye göre, bu amaçla yapılan ihale tarihinde herhangi bir olumlu yanıt alınmadığı için yeni bir girişimde bulunulmayacak.

Hükümet, "Hong Kong'a güveni korumak için uluslararası piyasalardaki negatif algıya çözüm bulmak ve onu bölgedeki diğer şehirlerden farklı kılan güçlü özelliklerini ve 'iki sistem, tek ülke'nin başarısını vurgulamak" amacıyla strateji önerileri talep etmişti.

'Zamanı gelecek'

Bu sabah yaptığı basın toplantısında da Lam, bu gelişmeleri doğrulayarak Hong Kong'un imajını yeniden tesis etmek için "doğru zaman olmadığı" görüşünün ağırlık kazandığını söyledi.

Lam, "Hong Kong'un yeniden itibar kazanması için büyük bir kampanya başlatmanın zamanı gelecek" diye konuştu.

Lam ayrıca, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in, finans merkezi Hong Kong'un derecesini bu hafta negatife düşürmesine katılmadığını belirterek, protestolardaki "şiddet olaylarının Hong Kong'un iş dünyası iklimine dair uluslararası algıyı etkilemesi kaçınılmaz" dedi.

Hong Kong'da gösteriler, şüphelilerin Çin'e iade edilerek yargılanmasını öngören yasal düzenleme nedeniyle başlamıştı.

Hükümet, Eylül ayı başında bu düzenlemeyi geri çektiğini açıkladı.

Televizyonda canlı yayınlanan açıklamasında hükümet lideri Lam, "Son iki aydır yaşananlar herkesi derin bir üzüntüye boğdu. Artık önümüze bakmalıyız" diye konuşmuştu.

Hong Kong polisi Ağustos ayı sonlarında ilk kez göstericilere TOMA'larla müdahale etmiş, bir polis silahını ateşlemiş, göstericiler polise taş, tuğla ve molotof kokteylleri atmıştı.

Protestoların nedeni ne?

Hong Kong'daki gösteriler Haziran ayında, suç işlediklerinden şüphelenilen kişilerin Çin'e iadesine imkan veren tartışmalı yasa tasarısı nedeniyle başladı.

Ancak ilerleyen haftalarda göstericilerin talepleri kapsamlı demokratik reformlara ve polis şiddetinin şeffaf bir şekilde soruşturulmasına odaklandı.

Hong Kong, "iki sistem, tek devlet" ilkesi altında yönetilen eski bir İngiliz sömürgesi.

Bu yarı özerk bölge, İngiltere'nin 1842'de başlayan sömürge yönetimi sonrası 1 Temmuz 1997'de yeniden Çin'in hakimiyeti altına girmişti.

Ancak Hong Kong'da basın özgürlüğü ve yargı bağımsızlığı yasal güvence altında.

Göstericiler tartışmalı iade tasarısının yasalaşması halinde Hong Kongluların özgürlüklerinin kısıtlanacağını ve düzenlemenin muhaliflerin susturulması için kullanılabileceğini savunuyor.