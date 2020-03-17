Hong Kong, yurt dışından gelen tüm yolcuları karantinaya alacak - Son Dakika
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Hong Kong, yurt dışından gelen tüm yolcuları karantinaya alacak

6 saat önce

Hong Kong'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün karantinaya alacağı bildirildi.

Hong Kong, yurt dışından gelen tüm yolcuları karantinaya alacak, System.String[]

Hong Kong'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün karantinaya alacağı bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam, tedbirlerin yarın uygulamaya gireceğini, Makao ve Tayvan'dan gelecek yolcuların ise karantinaya alınmayacağını açıkladı.

Lam, Hong Kong'da görülen son 57 vakadan 50'sinin yurt dışından taşınmasından ötürü ilave tedbir almak zorunda kaldıklarını ifade etti.

Yurt dışı kaynaklı vakaların artışına dikkati çeken Lam, "Yurt dışından gelen vakaları çıkarırsak, geçen hafta vaka sayısı 7. Bu tedbirleri almazsak önceki çabalarımız da boşa gidecekti." dedi.

Lam, ayrıca, halka zorunlu olmayan yolculuklardan kaçınılması tavsiyesinde bulundu.

Hong Kong'da şu ana kadar 157 kişide Kovid-19 tespit edilmiş, 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Kırgızistan sınırlarını kapatacak

Öte yandan, koronavirüs vakasının tespit edilmediği Kırgızistan'da Başbakan Yardımcısı Altınay Ömürbekova, salgın nedeniyle yabancı ülke vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklama kararı aldıklarını bildirdi.

Ömürbekova, Başbakanlıkta yaptığı günlük brifingde, "Yabancılar ülkeden çıkabilecek, Kırgız vatandaşları ülkeye girebilecek. Bu üç haftalık geçici uygulama yük taşımacılığını kapsamıyor." dedi.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 10:50 Kaynak: AA
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