Son Dakika Haberleri: Hong Konglu ailelerden polisin göz yaşartıcı gaz kullanımına protesto
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Hong Konglu ailelerden polisin göz yaşartıcı gaz kullanımına protesto

6 saat önce

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestolarda polisin göz yaşartıcı gaz kullanmaya son vermesini talep eden aileler, kent sokaklarında yürüyüş düzenledi.

Hong Konglu ailelerden polisin göz yaşartıcı gaz kullanımına protesto, System.String[]

HONG Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde aylardır süren protestolarda polisin göz yaşartıcı gaz kullanmaya son vermesini talep eden aileler, kent sokaklarında yürüyüş düzenledi.

Hazirandan bu yana hükümet karşıtı protestolara sahne olan otonom bölgede çok sayıda ebeveyn, çocuklarıyla yürüyerek polisin göz yaşartıcı gaz kullanımını protesto etti.

Çoğu maske takan ve siyah kıyafetler giyen 100'den fazla protestocu, Hong Kong sokaklarında kullanılan göz yaşartıcı gazın çocuklarının sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, güvenlik güçlerinden gaz kullanımını durdurmalarını talep etti.

Ebeveynler, "Çocukları koruyun, hükümet sorumlu" ve "Göz yaşartıcı gazın bileşimini açıklayın" gibi sloganlar atarak polise tepki mesajları içeren dövizler taşıdı.

Yürüyüşe katılan bazı aileler, polisin göstericilere müdahale ettiği bölgelerde çocuklarının cildinin tahriş olduğunu ileri sürdü.

Göz yaşartıcı gazla havaya dioksin salındığından endişelenen ebeveynler, Hong Kong yönetimine kullanılan gazdaki kimyasal bileşimleri ortaya çıkarması çağrısını yineledi.

Yetkililer ve uzmanlar ise test sonuçlarının dioksine ilişkin korkuları azalttığını savunuyor.

Şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısı üzerinden haziranda başlayan hükümet ve Çin karşıtı protestoların giderek şiddetlendiği kentte, halk yarın 18 seçim bölgesindeki 452 belediye meclisi üyesini seçmek üzere sandık başına gidecek.

Hong Kong'da yarınki seçimlerde tüm oy kullanma merkezlerinin çevik kuvvet ekiplerinin teçhizatına sahip emniyet görevlilerinin nezaretinde olacağı açıklanmıştı.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da haziranda şüphelilerin Çin'e iadesi yasa tasarısına karşı başlayan demokrasi yanlısı protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışma ve şiddet olayları artmıştı.

Tasarı, 23 Ekim'de resmen geri çekilmesine rağmen protestocular, "demokratik reform" talepleriyle eylemleri sürdürme kararı almıştı.

Göstericiler, tasarının geri çekilmesiyle protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesini, polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulmasını, tutuklanan protestoculara af çıkarılmasını ve kentte siyasi reform sürecinin yeniden başlatılmasını içeren 5 talep öne sürüyor.

Hong Kong'da hazirandan bu yana yaklaşık 5 bin protestocu gözaltına alındı.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Demokrasi savunucuları, başta Hong Kong'da adayların Pekin yönetimince belirlendiği seçim modeli olmak üzere bölgedeki mevcut Çin kaynaklı pratiklerin söz konusu modele aykırı olduğu görüşünü savunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.11.2019 08:20 Kaynak: AA
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