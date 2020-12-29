Hong Konglu aktivist Çin bayrağına hakaretten 4 ay hapse mahkum edildi - Son Dakika

Hong Konglu aktivist Çin bayrağına hakaretten 4 ay hapse mahkum edildi

29.12.2020 16:31
Hong Konglu aktivist Çin bayrağına hakaretten 4 ay hapse mahkum edildi, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif isimlerden Tony Chung "yasa dışı toplanmak" ve "Çin bayrağına hakaret etmek" suçlarından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde muhalif isimlerden Tony Chung "yasa dışı toplanmak" ve "Çin bayrağına hakaret etmek" suçlarından 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Radio Television Hong Kong'un (RTHK) haberine göre, ulusal güvenlik kanununu ihlalden gözaltına alınan Chung'un davası Batı Kowloon Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada Chung'un Mayıs 2019'da hükümet karşıtı grupların izinsiz düzenlediği bir protesto gösterisine katıldığı, aynı gösteride hükümet yanlısı başka bir grupla çıkan arbedede hükümet yanlısı göstericilerden aldığı Çin bayrağını çubuğundan ayırarak havaya attığı belirtildi.

Söz konusu hareketin kasten yapılığı kaydedilen duruşmada, Chung'a 4 ay hapis cezası verildi. Chung, ulusal güvenlik kanununu ihlalden suçlanan 4 muhalif isimden biri olarak biliniyor.

Muhaliflerin önemli liderlerinden Joshua Wong, Agnes Chow, Ivan Lam de 2 Aralık'ta hapis cezasına çarptırılmıştı.

Hong Kong mahkemesi, 24 yaşındaki aktivist Wong'a, izinsiz gösteriye katılmak ve halkı örgütlemek suçlarından 13 ay 15 gün, Chow'a 10 ve Lam'a da 7 ay hapis cezası verilmesine hükmetmişti.

Wong, Chow ve Lam önemli muhalif grup Demosisto'ya üyeydi. Demosisto yeni güvenlik yasasının yürürlüğe girmesinden hemen önce grup üyeleri tarafından lağvedilmişti.

Wong aynı zamanda Hong Kong'da geçen yıl gündeme gelen suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı Haziran 2019'da başlayarak bölgede zaman zaman bir milyonu aşkın kişinin katıldığı büyük protestolarda öne çıkan muhalif liderler arasında bulunuyordu.

Hong Kong'da yürürlüğe giren yeni güvenlik kanunu

Devleti yıkmaya teşebbüs, vatana ihanet ve ulusal güvenliği tehlikeye atan eylemleri yasaklayan ilgili yasa, Çin hükümetinin onayı sonrasında Hong Kong yerel hükümetinin resmi gazetesinde yayımlanarak 30 Haziran'da yürürlüğe girmişti.

Yasa, içeriği itibarıyla asıl olarak Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesini öngören yasa tasarısına karşı başlatılan ve yıl sonuna kadar yoğun kitle protestolarıyla sürdürülen hükümet karşıtı protesto hareketini hedef alıyor.

Yasa ile Çin medyası tarafından "Hong Kong'un vatan hainleri" olarak yansıtılan muhalif gazeteciler, iş adamları ve aktivistlerin ulusal güvenlik gerekçesiyle yargılanmalarının önü açılırken, bu kapsamda yasaklanan suçları işleyenlere 3 yıldan müebbete kadar hapis cezası verileceği belirtiliyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Hükümet, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Konglu aktivist Çin bayrağına hakaretten 4 ay hapse mahkum edildi - Son Dakika


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