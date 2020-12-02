Hong Konglu aktivist Joshua Wong 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

Hong Konglu aktivist Joshua Wong 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı

02.12.2020 12:49
Hong Konglu aktivist Joshua Wong 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı, System.String[]

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin öne çıkan isimlerinden Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı düzenlenen gösterilerin öne çıkan isimlerinden Hong Konglu aktivist Joshua Wong, 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hong Kong mahkemesi, 24 yaşındaki aktivist Joshua Wong'a, izinsiz gösteriye katılmak ve halkı örgütlemek suçundan 13 buçuk ay hapis cezası verilmesini kararlaştırdı.

Wong ile protestolara katılan 23 yaşındaki Agnes Chow 10 ay ve 26 yaşındaki Ivan Lam de 7 ay hapis cezası aldı.

Joshua Wong, geçen hafta yaptığı açıklamada, suçluların iadesi tasarısına karşı yürütülen protestoları organize ettiğini kabul ettikten sonra hapis cezası almayı beklediğini ifade etmişti.

Hong Kong'da Haziran 2019'da suçluların Çin'e iadesi tasarısına karşı 1 milyona yakın kişinin katılımıyla geniş çaplı bir gösteri düzenlenmişti.

Bölgede haziranda başlayan ve zaman zaman gerilimin had safhaya çıktığı protestolarda, polis ve göstericiler arasında sık sık çatışma yaşanmış ve çok sayıda protestocu gözaltına alınmıştı.

Süreç içinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösteriler karşısında Hong Kong yerel hükümeti, ilgili tasarıyı 23 Ekim'de geri çekmiş ancak protestolar Aralık 2019'a kadar devam etmişti.

Çin Halk Cumhuriyeti, Joshua Wong, Hong Kong, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hong Konglu aktivist Joshua Wong 13 buçuk ay hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika


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