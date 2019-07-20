Son Dakika Haberleri: Hong Konglu aktör Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı
Son Dakika Güncel Haber

Hong Konglu aktör Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı

1 saat önce

Hong Konglu aktör Simon Yam Tat-wah, tanıtım etkinliği için bulunduğu Çin'de sahnede bıçaklandı.

Hong Konglu aktör Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı, System.String[]
Hong Konglu aktör Simon Yam Tat-wah, tanıtım etkinliği için bulunduğu Çin'de sahnede bıçaklandı.
Guangdong eyaletine bağlı Congşan Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamada, Hong Konglu aktör Yam'ın (64) katıldığı etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradığı, hastaneye kaldırılan Yam'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.
Olay yerinde yakalanan saldırganın soyadının Çın (53) olduğu, aktöre meyve bıçağıyla saldırdığı ve şizofreni hastası olduğu açıklandı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Saldırıya ilişkin sosyal medyaya düşen görüntülerde Yam'ın, aniden sahneye fırlayan erkek saldırgan tarafından birkaç kez bıçaklandığı ve aktörün kaçmaya çalıştığı görüldü.
Sahneye koşan güvenlik ekiplerinin, saldırganı yakaladığı ve Yam'ın hastaneye kaldırıldığı anlar da görüntülere yansıdı.
Ayrıca Hong Konglu aktörün sağ eli ve karnındaki kan lekeleri dikkati çekti.
South China Morning Post gazetesindeki haberde ise saldırıda aktörün iç organlarının hafif zarar gördüğü, ancak Yam'ın durumunun stabil olduğu belirtildi.
Yam'ın menajeri Lester Mo Gee-man de aktörün hastaneden çıkmak ve Hong Kong'a dönmek için doktorların onayını beklediğini kaydetti.
Çin Halk Cumhuriyeti, Simon Yam, Tat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Otomotiv devi Honda, 94 binden fazla aracını geri çağırdı Ünlü aktör ve film yapımcısına bıçaklı saldırı Ünlü oyuncu Simon Yam sahnede bıçaklandı Erbil saldırısının failleri yakalandı! Aralarında HDP'li vekilin ağabeyi de var

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.7.2019 17:28:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Konglu aktör Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]