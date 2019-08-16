Son Dakika Haberleri: Hong Konglu Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor
Son Dakika Ekonomi Haber

Hong Konglu Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor

58 dakika önce

Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor.

Hong Konglu Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor, System.String[]
Hong Kong merkezli havayolu şirketi Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre, istifa edecek olan Rupert Hogg'un yerine Tang Wing Augustus pazartesi günü görevine başlayacak.
Hong Kong'da yaşanan protestolar sırasında çok sayıda seferini iptal etmek zorunda kalan Cathay Pacific'te üst yönetimde değişiklik yapıldı. Eylemcilerin havalimanını işgali nedeniyle iki gün boyunca uçuşlarını gerçekleştiremeyen Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor.
Hong Kong merkezli havayolu şirketinden bugün yapılan açıklamaya göre Cathay Pacific'in CEO'su Rupert Hogg'un yerine Tang Kin Wing Augustus gelecek.
Görev değişikliğinin Pazartesi günü gerçekleşeceğini duyuran Cathay Pacific Başkanı John Slosar, "Cathay Pacific, Hong Kong'un 'bir ülke, iki sistem' ilkesini uygulamasına tamamen destek veriyor ve Hong Kong'un parlak geleceğine güvenimiz tam" sözleriyle görev değişikliğini duyurdu.


Hong Kong, CEO, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 02:50 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



CHP Milletvekili Mahmut Tanal: Gökçeada da maden sahası ihalesine çıkarıldı
OYAK, İngiltere'nin 150 yılık demir çelik şirketi British Steel'i satın alıyor Nükleer güç santraline ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 15:48:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Konglu Cathay Pacific'in CEO'su değişiyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]