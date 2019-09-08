Son Dakika Haberleri: Hong Konglu göstericiler ABD konsolosluğu önünde Trump'tan yardım istedi
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Hong Konglu göstericiler ABD konsolosluğu önünde Trump'tan yardım istedi

1 saat önce

Binlerce Hong Konglu şehrin ada kısmında bulunan Merkez İstasyonu yakınındaki Amerikan Konsolosluğu önünde toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'tan özgürlük ve demokrasi adına yardım istedi.

Hong Konglu göstericiler ABD konsolosluğu önünde Trump'tan yardım istedi, System.String[]

Hong Kong'da aylardır protestolara neden olan yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen devam eden yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor.


Binlerce Hong Konglu şehrin ada kısmında bulunan Merkez İstasyonu yakınındaki Amerikan Konsolosluğu önünde toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'tan özgürlük ve demokrasi adına yardım istedi.

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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:15 
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