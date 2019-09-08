Hong Konglu göstericiler ABD konsolosluğu önünde Trump'tan yardım istedi
1 saat önce
Binlerce Hong Konglu şehrin ada kısmında bulunan Merkez İstasyonu yakınındaki Amerikan Konsolosluğu önünde toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'tan özgürlük ve demokrasi adına yardım istedi.
Hong Kong'da aylardır protestolara neden olan yasa tasarısının geri çekilmesine rağmen devam eden yönetim karşıtı gösteriler devam ediyor.
Binlerce Hong Konglu şehrin ada kısmında bulunan Merkez İstasyonu yakınındaki Amerikan Konsolosluğu önünde toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'tan özgürlük ve demokrasi adına yardım istedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 12:15
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