- Hong Konglu protestocu Çin'in Manchester Konsolosluğunda darp edildi

MANCHESTER - İngiltere'nin Manchester kentindeki Çin Konsolosluğu önünde protesto düzenleyen Hong Konglu gruptan bir gösterici, Çin Konsolosluğunun bahçesine çekilerek darp edildi.

İngiltere'nin Manchester kentindeki Çin Konsolosluğu önünde Hong Konglu demokrasi yanlısı bir grubun protestosu sırasında tansiyon yükseldi. Göstericilerde biri, Çin Konsolosluğu arazisine çekilerek darp edildi. Manchester polisi tarafından yapılan açıklamada, olay üzerine soruşturma başlatıldığını belirtirken, ulusal polis teşkilatı ve diplomatik ortaklarla bağlantı kurulduğu aktarıldı.

Polis, şu ana kadar herhangi bir tutuklama gerçekleştirmezken, açıklamada, "30'lu yaşlarındaki bir adam çeşitli fiziksel yaralar aldı ve tedavi için hastaneye kaldırıldı" ifadeleri kullanılarak, "Suçlu olduğuna inandığımız herkesi adalete teslim etmek için tüm uygulanabilir yollar araştırılacak" denildi.

Manchester Emniyet Müdür Yardımcısı Rob Potts yaptığı açıklamada, "Barışçıl bir protesto olarak başlayan bir gösterinin beklenmedik bir şekilde tırmandığı ve memurlarımızın, düşmanca bir duruma yanıt olarak kurbana yardım etmek ve daha fazla zarar görmemesini sağlamak için profesyonelce hareket ettiği açıktır" dedi.

"Yumruklandım ve tekmelendim"

Çin Konsolosluğu'na çekilerek darp edilen protestocu ise olaydan sonra yerel basına yaptığı açıklamada, "İçeri çekildikten sonra yumruklandım ve tekmelendim. Yüzümde yaralar, kanamalar ve şişlikler oluştu. Saçlarımdan çekildi, başımda, boynumda ve sırtımda morluklar ve şişlikler oluştu" şeklinde konuştu.

İngiltere hükümeti ise söz konusu olayı "son derece endişe verici" olarak nitelendirirken, Dışişleri Bakanlığı, olayla ilgili acilen netlik aradıklarını belirtti. Milletvekilleri hükümeti acilen soruşturmaya çağırarak, Çin'in İngiltere Büyükelçisinin açıklama yapmasını talep etti.

Olaya tepki gösteren Muhafazakar Parti'nin eski lideri Iain Duncan Smith, İngiltere hükümetinin Çin Büyükelçisinden bir özür talep etmesi gerektiğini ve olaya karışanların Çin'e geri gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Polis, protestocuyu kurtardı

Çin Konsolosluğu, protestocuların Çin Devlet Başkanı Xi Jinpig'i temsil eden aşağılayıcı bir portre sergilediğini aktarırken, olay yerinde kaydedilen videolarda bir polis memurunun konsolosluk alanına girerek içeriye sürüklenen ve darp edilen adamı geri çıkardığı görüldü.