Son Dakika Haberleri: Hong Konglu protestocular Çinli 'paralel' tüccarları hedef aldı
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Hong Konglu protestocular Çinli 'paralel' tüccarları hedef aldı

3 saat önce

Hong Kong'da 'zanlıların' Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestolar birinci ayını geride bıraktı. Bu arada Çin sınırındaki Sheung Shui'de toplanan binlerce Hong Konglu eylemci, "paralel tüccar" olarak tanımladıkları gümrüksüz mal alan Çinlilere tepkilerini dile getirdi

Hong Konglu protestocular Çinli 'paralel' tüccarları hedef aldı, System.String[]
Hong Kong'da 'zanlıların' Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestolar birinci ayını geride bıraktı.

Hükümet her ne kadar yasal düzenlemenin askıya alındığını bildirse de protestocular, söz konusu kararı yeterli bulmuyor ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam ediyor.
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Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 01:22 
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