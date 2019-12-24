Hong Konglu protestocularla Çinli milliyetçiler kozlarını GTA video oyununda paylaşıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hong Konglu protestocularla Çinli milliyetçiler kozlarını GTA video oyununda paylaşıyor - Son Dakika Dünya

Hong Konglu protestocularla Çinli milliyetçiler kozlarını GTA video oyununda paylaşıyor

6 saat önce

Piyasadaki en ünlü açık dünya oyunlarından (Open World Game) Grand Theft Auto'da bir tarafta Çin yönetimini protesto eden demokrasi taraftarı Hong Konglu oyuncular, diğer taraftaysa milliyetçi Çinli oyuncular aralarındaki sorunu sanal ortama taşıdı

Hong Konglu protestocularla Çinli milliyetçiler kozlarını GTA video oyununda paylaşıyor, System.String[]

Çin ile Hong Kong arasındaki siyasi restleşme televizyon oyunlarına da yansıdı. Piyasadaki en ünlü açık dünya oyunlarından (Open World Game) Grand Theft Auto'da (GTA) bir tarafta Çin yönetimini protesto eden demokrasi taraftarı Hong Konglu oyuncular, diğer taraftaysa milliyetçi Çinli oyuncular aralarındaki sorunu sanal ortama taşıdı.


Oyunun mesajlaşma bölümü ve sosyal medya platformlarında iki taraf arasındaki 'çarpışmanın' videoları paylaşılırken ideolojik bölünmeden kaynaklanan hakaret içeren tartışmalar da eksik olmadı.

Euronews.com'da Görüntüle

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:54 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk
Belarus'tan Rusya'ya tehdit gibi sözler: İki ülkeyi birleşmeye zorlamayın, savaş çıkar Yasak aşktan hamile kaldığını öğrenen erkek kardeş, ablasını yastıkla boğarak öldürdü ABD'nin Wisconsin eyaletinde 57 yıl sonra kartopu savaşı yasağı kalkıyor

Son Dakika Haberleri
23:21 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 9 zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
23:19 Elazığ'da fırtına direkleri devirdi, çatı uçurdu - Son Dakika Haber
23:10 Arkadaşlarını öldüren iki zanlı tutuklandı - Son Dakika Haber
23:05 Marmara Denizi'nde deprem - Son Dakika Haber
23:03 MYP'li Yılmaz: "Akşener grubu bize vermeli" - Son Dakika Haber
22:45 Eve dönmeyen doktorun eşi, kömürlükte korkunç manzarayla karşılaştı - Son Dakika Haber
22:28 Esed rejimi: Değişken politikaları nedeniyle YPG'yle diyaloğu durdurduk - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.12.2019 23:35:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Hong Konglu protestocularla Çinli milliyetçiler kozlarını GTA video oyununda paylaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]