Hong Konglu protestocunun Manchester'daki Çin Konsolosluğu önünde dövülmesiyle ilgili soruşturma - Son Dakika
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Hong Konglu protestocunun Manchester'daki Çin Konsolosluğu önünde dövülmesiyle ilgili soruşturma

18.10.2022 00:00
Hong Konglu protestocunun Manchester'daki Çin Konsolosluğu önünde dövülmesiyle ilgili soruşturma

İngiltere'nin Manchester kentindeki Çin Konsolosluğu önünde dün düzenlenen gösteride, protestoculardan birinin zorla Konsolosluk arazisine sokularak dövülmesinin ardından İngiliz polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

İngiltere'nin Manchester kentindeki Çin Konsolosluğu önünde dün düzenlenen gösteride, protestoculardan birinin zorla Konsolosluk arazisine sokularak dövülmesinin ardından İngiliz polisi, olayla ilgili soruşturma başlattı.

BBC'nin yayınladığı görüntülerde, Konsolosluk önünde Çin Komünist Partisi Kongresi'nin göstericilerce protesto edildiği esnada kimliği belirsiz yüzleri maskeli bir grubun, protestocuların pankartlarını yırttığı ve sonrasında Konsolosluk önünde arbede yaşandığı görüldü.

30'lu yaşlardaki Hong Konglu bir gösterici, kimliği belirsiz kişilerce Konsolosluk arazisine sürüklenerek darbedildi.

Manchester Polisince yapılan açıklamada, olay yerinde bulunan polis memurlarının, güvenliğinden endişe ettikleri gerekçesiyle protestocuyu Konsolosluktan çıkardıkları aktarıldı.

İngiliz polisi, Çin Konsolosluğu önünde yaşanan olaya ilişkin soruşturma başlattığını açıkladı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir sözcü de protestocunun Konsolosluk arazisi içerisinde darbedilmesinin "endişe verici" olduğunu belirterek, polis soruşturması devam ederken daha fazla yorum yapmanın uygun olmayacağını ifade etti.

Çin Konsolosluğu arazisi içerisinde dövülen protestocunun, kanayan ve morarmış yüzünün fotoğrafları sosyal medya kullanıcılarınca da birçok kez paylaşıldı.

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Kaynak: AA

Çin Halk Cumhuriyeti, Manchester, England, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hong Konglu protestocunun Manchester'daki Çin Konsolosluğu önünde dövülmesiyle ilgili soruşturma - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hong Konglu protestocunun Manchester'daki Çin Konsolosluğu önünde dövülmesiyle ilgili soruşturma - Son Dakika
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