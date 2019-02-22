Son Dakika Haberleri: Hong Konglu tekstil deviyle "Repreve" anlaşması

Hong Konglu tekstil deviyle "Repreve" anlaşması

1 saat önce

Hong Konglu iplik tedarikçisi UAP ile Kipaş Tekstil "Repreve" elyaf alanında iş birliğine gitti.

Hong Konglu tekstil deviyle
Hong Konglu iplik tedarikçisi UAP ile Kipaş Tekstil "Repreve" elyaf alanında iş birliğine gitti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:15 

Kipaş, Ekonomi
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