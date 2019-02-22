Hong Konglu tekstil deviyle "Repreve" anlaşması
1 saat önce
Hong Konglu iplik tedarikçisi UAP ile Kipaş Tekstil "Repreve" elyaf alanında iş birliğine gitti.
Hong Konglu iplik tedarikçisi UAP ile Kipaş
Tekstil "Repreve" elyaf alanında iş birliğine gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 01:15
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