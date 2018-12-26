Son Dakika Haberleri: Hong Konglu Ünlü Oyuncudan Milyon Dolarlık Bağış

Hong Konglu Ünlü Oyuncudan Milyon Dolarlık Bağış

43 dakika önce

Hong Konglu ünlü oyuncu Chow Yun-fat, 722 milyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Hong Konglu Ünlü Oyuncudan Milyon Dolarlık Bağış, System.String[]
Hong Konglu ünlü oyuncu Chow Yun-fat, 722 milyon dolarlık servetini hayır kurumlarına bağışlayacağını açıkladı.

Kaplan ve Ejderha (The Crouching Tiger, Hidden Dragon) filmiyle dünya çapında ünlenen Hong Konglu oyuncu Chow Yun-fat, 722 milyon dolarlık mirasını hayır kurumuna bağışlayacağını açıkladı. Ünlü oyuncu Güney Kore medyasına verdiği demeçte, "Para sonsuza dek sahip olacağınız bir şey değil. Siz öldüğünüzde başkalarına bırakmanız gerek. Öldükten sonra banka hesabınızdaki paranın değeri yok" şeklinde konuştu.

Yaşadığı Hong Kong'da halkın "Fat Kardeş" şeklinde hitap ettiği, mütevazı yaşam şekliyle bilinen 63 yaşındaki Chow Yun-fat, sıkça sokak satıcılarından yemek alıyor ve toplu taşıma araçlarıyla seyahat ediyor. Chow, Forbes'un 2015 yılında en çok kazanan oyuncular listesinde Russell Crowe ile birlikte 24'üncü sırayı paylaşmıştı. - HONG KONG

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:26 Kaynak: İHA

Hong Kong, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kütahya'da Yavru Köpek, 4 Ayağı Kesilmiş Halde Ölü Bulundu Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi

Ziraat Bankası, Yeşilçam Temalı Reklam Filmiyle Duygulandırdı Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Gerçek Hali ile Şaşırttı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 10:09:18. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Konglu Ünlü Oyuncudan Milyon Dolarlık Bağış
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]