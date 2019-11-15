Hong Konglu yetkiliye Londra'da sözlü ve fiziki saldırı

Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminden bir yetkili, İngiltere'de sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

SkyNews internet sitesinde yer alan görüntülerde, Hong Kong'taki yönetim karşıtı protestoları destekleyen kişilerin "katil" diye bağırarak Hong Kong Adalet Sekreteri Teresa Cheng'e yöneldikleri görülüyor.

Protestocular, Cheng'in etrafını sararak tartaklıyor ve yere düşmesine neden oluyor.

Olayda kolundan yaralanan Cheng, korumaların araya girmesiyle kalabalığın içinden çıkabiliyor.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan Cheng'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayın araştırıldığı ifade edilen açıklamada, henüz bir gözaltı olmadığı aktarıldı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, barbarca olarak tanımladığı saldırının uygar toplum ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.

Çin ve Hong Kong yönetimleri saldırıyı kınadı.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, kasım başında polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, gösterilerin 6'ncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir gösterici vurularak yaralandı.

Resmi verilere göre kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.