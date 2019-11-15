Son Dakika Haberleri: Hong Konglu yetkiliye Londra'da sözlü ve fiziki saldırı
Son Dakika Güncel Hong Konglu yetkiliye Londra'da sözlü ve fiziki saldırı - Son Dakika

Hong Konglu yetkiliye Londra'da sözlü ve fiziki saldırı

6 saat önce

Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminden bir yetkili, İngiltere'de sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

Hong Konglu yetkiliye Londra'da sözlü ve fiziki saldırı, System.String[]

Çin Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminden bir yetkili, İngiltere'de sözlü ve fiziki saldırıya uğradı.

SkyNews internet sitesinde yer alan görüntülerde, Hong Kong'taki yönetim karşıtı protestoları destekleyen kişilerin "katil" diye bağırarak Hong Kong Adalet Sekreteri Teresa Cheng'e yöneldikleri görülüyor.

Protestocular, Cheng'in etrafını sararak tartaklıyor ve yere düşmesine neden oluyor.

Olayda kolundan yaralanan Cheng, korumaların araya girmesiyle kalabalığın içinden çıkabiliyor.

Londra Metropolitan Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, yaralanan Cheng'in ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Olayın araştırıldığı ifade edilen açıklamada, henüz bir gözaltı olmadığı aktarıldı.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, barbarca olarak tanımladığı saldırının uygar toplum ilkelerini ihlal ettiğini belirtti.

Çin ve Hong Kong yönetimleri saldırıyı kınadı.

Protestolarda şiddet dalgası

Hong Kong'da yaz başından bu yana devam eden protestolarda, son haftalarda protestocular ile polis arasındaki çatışmalar ve şiddet olayları arttı.

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Chow Tsz-lok, kasım başında polisin göstericileri kovaladığı katlı otoparktan düşerek yaralandı, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti.

Polis, gösterilerin 6'ncı ayında ilk kez 11 Kasım'da protestoculara karşı gerçek mermi kullandı, bir gösterici vurularak yaralandı.

Resmi verilere göre kentte hazirandan bu yana 3 bin 560 protestocu gözaltına alındı.

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, İngiltere, Londra, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İstanbul'da Erzurum Tanıtım Günleri başladı! Vatandaşlar akın etti
Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran kadın, aynı gün başkalarıyla tartışıp küfürler yağdırmış Son dakika: Karaköy'de başörtülü öğrenciye saldıran kişi gözaltına alındı İbrahim Kalın: S-400 ve F-35 için ortak mekanizma bugün itibarıyla çalışmalara başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 22:10:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hong Konglu yetkiliye Londra'da sözlü ve fiziki saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]