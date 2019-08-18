- Hong Konglular bir kez daha sokaklara döküldü- Hong Konglu öğretmenlerden protestolara destek

- Hong Konglular bir kez daha sokaklara döküldü Hong Konglu öğretmenlerden protestolara destekHONG KONG - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı ve hükümet destekçisi protestolar kapsamında binlerce kişi yine sokaklara döküldü.

- Hong Konglular bir kez daha sokaklara döküldü

Hong Konglu öğretmenlerden protestolara destek

HONG KONG - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde gerçekleştirilen hükümet karşıtı ve hükümet destekçisi protestolar kapsamında binlerce kişi yine sokaklara döküldü.

Hong Kong'ta suçluların Çin'e iade edilmesi için yapılan tasarıya karşı başlayan ve daha sonra hükümet karşıtı protestolara dönüşen eylemler için binlerce kişi bir kez daha sokaklara döküldü. Çin hükümetine karşı taleplerini yineleyen vatandaşlar kötü hava koşullarına rağmen 10. haftasını dolduran protestolar kapsamında yürüyüş gerçekleştirdi.

Öte yandan bu hafta gerçekleşen gösterilere bir destek de Hong Kong'lu öğretmenlerden geldi. Öğrencilerin yoğunlukta olduğu protestolara katılan öğretmenler, polisin öğrencilere olan müdahalelerine karşın "Öğrencileri koruyalım, gelecek neslimiz olan öğrencileri koruyalım" şeklinde sloganlar attı.

Bununla birlikte bu hafta Çin hükümetini ve polisi destekleyen vatandaşlarda da sokağa çıktı. Hükümet destekçisi protestocular ise Çin bayrakları açarak bölgede devam eden protestoların son bulmasını talep etti.

Geçtiğimiz hafta binlerce Hong Konglunun Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda gösteri düzenleyip güvenlik güçleri ile çatışması sonucu tüm uçuşlar iptal edilmişti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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