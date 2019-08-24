Hong Konglular demokrasi için el ele tutuşarak 40 kilometrelik insan zinciri oluşturdu
1 saat önce
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestoların 12'inci haftasında ilginç bir eylem gerçekleştirildi.
Hong Kong'da suçluların Çin'e iade tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestoların 12'inci haftasında ilginç bir eylem gerçekleştirildi. Göstericiler cuma akşamı Hong Kong Limanı'nda bir araya gelerek el ele tutuşup 40 kilometrelik bir "insan zinciri" oluşturdu
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:03
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