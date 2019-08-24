Son Dakika Haberleri: Hong Konglular demokrasi için el ele tutuşarak 40 kilometrelik insan zinciri oluşturdu
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Hong Konglular demokrasi için el ele tutuşarak 40 kilometrelik insan zinciri oluşturdu

1 saat önce

Hong Kong'da suçluların Çin'e iade tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestoların 12'inci haftasında ilginç bir eylem gerçekleştirildi.

Hong Kong'da suçluların Çin'e iade tasarısının iptali talebiyle düzenlenen protestoların 12'inci haftasında ilginç bir eylem gerçekleştirildi. Göstericiler cuma akşamı Hong Kong Limanı'nda bir araya gelerek el ele tutuşup 40 kilometrelik bir "insan zinciri" oluşturdu

Çin Halk Cumhuriyeti, Hong Kong, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:03 
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