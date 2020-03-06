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Hong Konglular, eski geleneklerini sevmedikleri siyasiler için kullanıyor
6 saat önce
Hong Kong'da vatandaşlar, öfkelerini dindirmek ve sakinleşmek için eski bir gelenek olan Villain Hitting (kötü adamı dövme) ritüeline yöneliyor
Aylar süren demokrasi yanlısı gösterilere sahne olan Hong Kong'da vatandaşlar, öfkelerini dindirmek ve sakinleşmek için eski bir gelenek olan Villain Hitting (kötü adamı dövme) ritüeline yöneliyor.
Ancak Hong Konglular, yaşlı kadınlar tarafından kağıt yakılarak yapılan bu geleneği, sevmedikleri siyasilerin fotoğraf ve isimlerini yazarak yerine getiriyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:59
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