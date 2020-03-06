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Hong Konglular, eski geleneklerini sevmedikleri siyasiler için kullanıyor
6 saat önce
Hong Kong'da vatandaşlar, öfkelerini dindirmek ve sakinleşmek için eski bir gelenek olan Villain Hitting (kötü adamı dövme) ritüeline yöneliyorView on euronews.
Hong Kong'da vatandaşlar, öfkelerini dindirmek ve sakinleşmek için eski bir gelenek olan Villain Hitting (kötü adamı dövme) ritüeline yöneliyorView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:57
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