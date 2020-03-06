Hong Konglular, eski geleneklerini sevmedikleri siyasiler için kullanıyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya Hong Konglular, eski geleneklerini sevmedikleri siyasiler için kullanıyor - Son Dakika Dünya

Hong Konglular, eski geleneklerini sevmedikleri siyasiler için kullanıyor

6 saat önce

Hong Kong'da vatandaşlar, öfkelerini dindirmek ve sakinleşmek için eski bir gelenek olan Villain Hitting (kötü adamı dövme) ritüeline yöneliyorView on euronews.

Hong Kong'da vatandaşlar, öfkelerini dindirmek ve sakinleşmek için eski bir gelenek olan Villain Hitting (kötü adamı dövme) ritüeline yöneliyorView on euronews

Hong Konglular, eski geleneklerini sevmedikleri siyasiler için kullanıyor

Hong Kong, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 08:57 
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