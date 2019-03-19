Honor 10 Lite İnceleme | 1.600 TL Eder Mi?
1 saat önce
Türkiye'nin en dikkat çeken markalarından olan Honor'ın uygun fiyatlı modeli Honor 10 Lite, inceleme konuğumuz.
Türkiye'nin en dikkat çeken markalarından olan Honor'ın uygun fiyatlı modeli Honor 10 Lite, inceleme konuğumuz.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 08:43 Kaynak: Youtube
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