Honor 10 Lite Isınma Testi (Pubg Mobile ve Fhd 60 Fps Video)
1 saat önce
10 dk boyunca HD ayarlarda PUBG Mobile ve 10 dk FHD 60fps video kaydı alarak ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Honor 10 Lite.
10 dk boyunca HD ayarlarda PUBG Mobile ve 10 dk FHD 60fps video kaydı alarak ısınma ve pil durumunu deneyimlediğimiz ısınma testimizin yeni konuğu Honor 10 Lite.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 06:43 Kaynak: Youtube
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