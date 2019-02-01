Honor 10 Lite Kutusundan Çıkıyor - 1799 Tl!
1 saat önce
Honor 10 Lite modeli, ülkemizde bugünden itibaren satılmaya başlanacak.
Honor 10 Lite modeli, ülkemizde bugünden itibaren satılmaya başlanacak. Bu videomuzda, 32 GB'lık sürümü 1799 TL'ye satılacak modelin kutusunu açıyoruz. Cihazın 64 GB"lık sürümü ise 1999 TL fiyatla listelenecek.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:42 Kaynak: Youtube
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