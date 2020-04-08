Honor 30 Pro'nun Resmi Görselleri Ortaya Çıktı! - Son Dakika

Honor CEO'su Zhao Ming, 15 Nisan'da Honor 30 ile birlikte tanıtılacak olan Honor 30 Pro'nun resmi basın görsellerini paylaştı.



Görseller sayesinde, dörtlü kamera kurulumu ile birlikte telefonun arka tasarımını tam anlamıyla görebiliyoruz. Bu kısımda ana kameranın 1/1.28 inç sensörle birlikte 50MP Sony IMX700'den oluşması bekleniyor.



Ayrıca görsellere göre, cihazın arka kısmında bir periskop modülünün ve iki diğer sensörün daha yer aldığı görülüyor. Ancak bunların özellikleri henüz bilinmiyor.



Yeni görseller, kısa süre önce cihazın reklam posterlerinde gördüklerimizle aynı şekilde mor/gümüş renklerini gösteriyor. Honor 30 Pro'nun 6.57 inç OLED FHD+ ekran, Kirin 990 5G yonga seti ve 3.900 mAh batarya ile gelmesi bekleniyor.



Ayrıca cihazda 8GB/12GB RAM seçenekleri ve 256GB depolama alanı olacak. Yeni detaylar geldikçe haberdar olmak için takipke kalın.