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Honor 50 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı - Son Dakika

Honor 50 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı

17.06.2021 12:08
Honor 50 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı, System.String[]

Honor, yeni akıllı telefon serisi HONOR 50'yi Çin'de satışa sundu.

Honor, yeni akıllı telefon serisi HONOR 50'yi Çin'de satışa sundu.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, şık tasarımı ve güçlü kamera özellikleriyle Honor 50 serisi, gençlerin ihtiyaçlarına yanıt verecek şekilde üretildi. Son dönemin popüler trendi fotoğraf ve video çekimi için geliştirilen Honor 50 serisi, kullanıcıların yaratıcı içerikler üretme konusunda tüm yeteneklerini sergileme imkanı tanıyor.

Son dönemde kısa videoların popülerliği artarken, gençler hayatlarının önemli anlarını kaydedip bunları videolu günlükler, yani Vlog'lar haline getiriyor. Vlog çekerken karşılaşılan en büyük zorluklar ise kafa karıştıran arayüzler ve kısıtlı çekim modları. Honor 50 serisinin sahip olduğu yenilikçi donanım ve yazılım, kullanıcıların yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarını sağlayarak video çekimini bir üst seviyeye taşıyor.

Honor 50 Pro'nun ön kısmında iki video kamera bulunuyor. 12MP'lik video kamera; 100 derecelik geniş açıya ve portre çekimleri için ideal 18mm odak uzaklığına sahip. 32MP'lik kamera ise yüksek kaliteli görsellik sunarak detayları yakalamayı mümkün kılıyor. Önde yer alan bu kameralarda AI Geniş Açılı Smart Switching ve Süper Gece Modu özellikleri, çekimlerde çok daha fazla seçenek sunuyor. Honor 50 Pro, ön ve arka kameraların aynı anda kullanılabildiği 6 farklı çoklu lensli çekim modu barındırıyor. Video çekimi sırasında kullanıcılar; güzellik modu, video kaydı anında fotoğraf çekme, geniş açılı çekimler gibi Vlog'lar için gerekli pek çok avantaja sahip oluyor.

Honor 50 serisi, Vlog deneyimini daha da geliştirmek için kullanımı kolay bir arayüz ve iyileştirilmiş ses kaydı imkanı da sağlıyor. Yenilikçi tasarımıyla birlikte bu seri, barındırdığı 3 adet mikrofonla, video çekimlerinde çok daha iyi bir ses kalitesi sunuyor. Kullanıcılar, kablosuz Bluetooth kulaklıklarını da mikrofon olarak kullanarak video çekimi yapabiliyor.

Üstün fotoğraf yeteneklerine sahip olan Honor 50 ve Honor 50 Pro, dörtlü arka kamera sistemiyle geliyor. Bu sistemde 108MP'lik ana kamera, 8MP'lik geniş açılı kamera, 2MP'lik makro kamerası ve 2MP'lik derinlik kamerası yer alıyor. Farklı lenslerin bir arada kullanımı sayesinde kullanıcılar, çok daha gelişmiş bir çekim deneyimine, daha net resimlere, daha geniş görüş açısına ve daha zengin detaylara sahip oluyor.

Elmas görünümlü tasarım

Lüks mücevher markalarının klasik yüzük tasarımından ilham alınan seride, kamera çevresinde klasik ve zamansız yüzük tasarımı benimseniyor. Buz kristali, kehribar kırmızısı, zümrüt yeşili ve gece siyahı gibi renk seçeneklerine sahip seride, özellikle buz kristali üstün üretim işlemleri sayesinde ışık altında "bir elmas gibi" parlıyor.

Honor 50 serisinin ekranı, bir önceki nesle göre büyük ilerleme gösteriyor. 75 derecelik kavise sahip olan 6.57 inç'lik ekrana sahip Honor 50 ve 6.72 inç'lik ekrana sahip Honor 50 Pro ile seri, 1,07 milyar renkle birlikte en üst retina seviyesi ekranlardan birini barındırıyor. Yüksek kontrast, DCI-P3 yüzde 100 renk aralığı ve 439 PPI piksel yoğunluğu ile Honor 50 Pro, kullanıcılarına gerçekçi bir deneyim sunarak film, fotoğraf veya oyun konusunda yüksek kalite sağlıyor.

Tüm Honor 50 serisi cihazlar, 120Hz tazeleme oranına sahipken, Honor 50 ve Honor 50 Pro'da, 300Hz dokunmatik örnekleme oranıyla birlikte daha akıcı animasyonlar sunan akıllı dinamik tazeleme oranı bulunuyor. Akıllı telefonlarında içerik hazırlamak ve paylaşmak için uzun süre geçirenlere hitap eden Honor 50 serisi, TÜV Rheinland EyeComfort Display 2.0 sertifikasyonuna sahip. Bu sayede az aydınlatılmış ortamlarda bile rahat ve güvenli bir görüş deneyimi sunuyor.

Tek hücreli çift devreli pil tasarımı sayesinde Honor 50 66W, Honor 50 Pro ise 100W'a kadar hızlı şarj özelliğine sahip. Honor 50 ve Honor 50 Pro, 4300mAh ve 4000mAh değerinde batarya ile geliyor. Honor'un kendi testlerine göre, Honor 50 sadece 20 dakikada yüzde 70'e kadar şarj edilebilirken, Honor 50 Pro ise aynı sürede yüzde 90'a kadar şarj edilebiliyor.

Honor'a özel teknoloji sayesinde maksimum performans

Honor 50 ve Honor 50 Pro, muhteşem performans ve güç tüketimi sunan Qualcomm Snapdragon 778G 5G mobil platformunu barındırıyor. Tüm bunların yanında GPU Turbo X ve Hunter Boost gibi özel teknolojilerle Qualcomm 778G 5G'nin potansiyelini daha da yukarı çıkararak performansı iyileştiriyor.

Özel bir grafik hızlandırma teknolojisi olan GPU Turbo X ile Honor 50 serisi, oyunları bir sonraki seviyeye taşıyor. Performansı artırmak için tasarlanan GPU Turbo X, güç tüketimini azaltarak kullanıcılar için daha akıcı ve daha stabil bir oyun deneyimi sunuyor.

Honor 50 Pro'nun barındırdığı özelleşmiş tasarım sayesinde ısı dağıtımı daha da iyileştiriliyor. Çift VC sıvı soğutma ve yüksek termal iletkenlik sunan grafen teknolojisiyle birlikte Honor 50 Pro, ısı dağıtımının verimliliğini artırıyor ve cihazın uygun sıcaklıkta kalmasını sağlıyor.

Honor 50 serisi, kullanıcıların farklı cihaz ve farklı platformlardan aynı anda çalışarak verimliliklerini artırmalarını sağlayan Magic UI 4.2 sistemiyle geliyor. 5G bağlantısı sırasında seri, çift 5G ve Link Turbo özellikleriyle her senaryoda "muhteşem bir bağlantı" deneyimi sunuyor. Yapay zeka ve büyük veri teknolojilerini kullanan Link Turbo, kullanıcıların kullanım modellerini ve ağ durumunu otomatik olarak analiz ederek gerektiği zaman kesintisiz şekilde Wi-Fi ya da 5G ağı arasında geçiş yapıyor. Böylece bağlantı hızı her zaman mümkün olan en yüksek seviyede korunuyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Qualcomm, oyunlar, 5G, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Honor 50 serisi akıllı telefonlar tanıtıldı - Son Dakika


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