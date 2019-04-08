Son Dakika Haberleri: Honor 8c Kutusundan Çıkıyor!

Honor 8c Kutusundan Çıkıyor!

1 saat önce

Honor 8C kutu açılışı videomuzda, şirketin en yeni modeline ilk bakış atıyoruz.

Honor 8C kutu açılışı videomuzda, şirketin en yeni modeline ilk bakış atıyoruz. Bakalım ürünün kutusundan neler çıkıyor ve cihazın tasarımı nasıl görünüyor?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:39 Kaynak: Youtube

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