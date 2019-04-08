Honor 8c Kutusundan Çıkıyor!
1 saat önce
Honor 8C kutu açılışı videomuzda, şirketin en yeni modeline ilk bakış atıyoruz.
Honor 8C kutu açılışı videomuzda, şirketin en yeni modeline ilk bakış atıyoruz. Bakalım ürünün kutusundan neler çıkıyor ve cihazın tasarımı nasıl görünüyor?
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 01:39 Kaynak: Youtube
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