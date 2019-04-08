Honor 8c Kutusundan Çıkıyor!

Honor 8C kutu açılışı videomuzda, şirketin en yeni modeline ilk bakış atıyoruz.

Honor 8C kutu açılışı videomuzda, şirketin en yeni modeline ilk bakış atıyoruz. Bakalım ürünün kutusundan neler çıkıyor ve cihazın tasarımı nasıl görünüyor?

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