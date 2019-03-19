Honor 8x - Kim Kullanmak İster? (Halil Gürbüz)
2 saat önce
Honor 8X'i merak eden ve deneyimlemek isteyenler için hazırladığımız "Kim Honor 8X Kullanmak İster?" serimizin yeni konuğu Halil Gürbüz oluyor.
Honor 8X'i merak eden ve deneyimlemek isteyenler için hazırladığımız "Kim Honor 8X Kullanmak İster?" serimizin yeni konuğu Halil Gürbüz oluyor.
Son Dakika
» Genel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 11:13 Kaynak: Youtube
Altını Tahtından Eden Paladyum Durdurulamıyor! Rekor Fiyata Ulaştı
Yarım Asırlık Hayal Gerçek Oldu; Gümüşhane Çevre Yolu Açıldı
Son Dakika! Usta Oyuncu Ümit Yesin Hayatını Kaybetti