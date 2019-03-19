Honor 8x - Kim Kullanmak İster? (Halil Gürbüz)

Honor 8X'i merak eden ve deneyimlemek isteyenler için hazırladığımız "Kim Honor 8X Kullanmak İster?" serimizin yeni konuğu Halil Gürbüz oluyor.

Honor 8X'i merak eden ve deneyimlemek isteyenler için hazırladığımız "Kim Honor 8X Kullanmak İster?" serimizin yeni konuğu Halil Gürbüz oluyor.

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