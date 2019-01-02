Son Dakika Haberleri: Honor 8x - Kim Kullanmak İster? (Talha Türkdoğan)

Honor 8x - Kim Kullanmak İster? (Talha Türkdoğan)

1 saat önce

Kim Kullanmak İster? serimizin Honor 8X ile ilk kullanıcısı Talha Türkdoğan oldu.

Kim Kullanmak İster? serimizin Honor 8X ile ilk kullanıcısı Talha Türkdoğan oldu. Bakalım Talha, 15 gün kullandığı cihaz ile ilgili neler düşünüyor?

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 11:10 Kaynak: Youtube

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