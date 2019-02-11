Honor 8x Pil Testi

Türkiye'de fiyat/performans oranı ile dikkat çeken telefonlarından biri olan Honor 8X pil testi ile karşınızdayız.

Türkiye'de fiyat/performans oranı ile dikkat çeken telefonlarından biri olan Honor 8X pil testi ile karşınızdayız.

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