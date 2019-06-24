Son Dakika Haberleri: Honor 9X Pro'nun Ardından Honor 9X'in de Özellikleri Ortaya Çıktı
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Honor 9X Pro'nun Ardından Honor 9X'in de Özellikleri Ortaya Çıktı

16 dakika önce

Honor 9X'in özellikleri sızdırıldı: Cihazda 3 adet arka kamera ve Kirin 810 yonga seti bulunacak.

Honor 9X Pro'nun Ardından Honor 9X'in de Özellikleri Ortaya Çıktı, System.String[]
Honor 9X Pro'nun özelliklerinin ortaya çıkmasının tam bir hafta ardından, Honor 9X'in özellikleri de gün yüzüne çıktı. Honor 9X, 6,5 ila 6,7 inç arasında LCD bir ekranla gelecek. Ekranın tasarımına dair bir bilgi olmasa da selfie kamerasının 20 MP olacağı kesinleşti. Arka panelde ise biri 24, biri 8 ve biri de 2 MP olmak üzere üç adet kamera bulunacak.



Honor 9X Pro'nun da özelliklerini sızdıran RODENT950 isimli kaynak, Honor 9X'in Huawei Nova 5'e güç veren 7nm Kirin 810 yonga setine sahip olacağını söylüyor. RAM kapasitesi henüz belirtilmedi ancak tahminlere göre farklı seçenekler bulunacak. Cihazın bataryası 3.750 mAh olacak ve 10 W şarj sistemi bulunacak.

Diğer özellikler için bir bilgi verilmedi ancak cihazın parmak izi okuyucusu, 3,5 mm jak girişi ve harici hafıza desteğiyle gelmesi muhtemel. Honor 9X'in işletim sisteminin de Android Pie tabanlı EMUI 9 olması tahmin ediliyor. Cihazın önümüzdeki ayın son dönemlerine kadar çıkması düşünülmüyor.
Kaynak: WebTekno

Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 07:07 
Teknoloji
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