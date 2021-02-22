Honor akıllı aksesuarlar için .com.tr'ye özel indirimler

Honor, şehirli maceracılara yönelik akıllı saati Honor Watch GS Pro ve seste kalite arayanlar için geliştirilen kablosuz kulaklık Honor Magic Earbuds için çok özel indirimlerle Vodafone.com.tr'de.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor'un en yeni akıllı saati Honor Watch GS Pro ve üstün özellikleriyle ön plana çıkan kablosuz kulaklık Honor Magic Earbuds, Vodafone.com.tr'ye özel fiyat ve ödeme seçenekleriyle kullanıcıların tercihi olmaya hazırlanıyor.

Kullanıcılara Vodafone.com.tr üzerinden tarifeye ek indirimli sunulan ürünlerin fiyatları Honor Watch GS Pro için ayda 171 TL yerine 159 TL (12 ay), Honor Magic Earbuds ise ayda 66 TL yerine 58 TL (12 ay) olarak öne çıkıyor.

25 gün pil ömrüyle üstün bir akıllı saat: Honor Watch GS Pro

14 farklı askeri testten geçen ve 50 metreye kadar suya dayanıklılığa sahip olan Honor Watch GS Pro, 25 güne kadar sunduğu pil ömrüyle bir akıllı saatin de ötesinde kullanım sunuyor. Doğada vakit geçirmeyi sevenler için Rotadan Dönüş, anlık hava durumu uyarıları, gündoğumu/günbatımı saatleri ve daha birçok farklı özelliği bünyesinde barındıran Honor Watch GS Pro, günlük kullanımda da etkili bir asistan görevi görüyor. Bluetooth üzerinden sesli aramalar yapabilen akıllı saat, birçok bildirimi de ekranda göstermenin dışında, 100'den fazla spor modu, 7/24 nabız takibi, uyku ve stres takibi gibi birçok özelliğiyle de hayatınızın her alanında aktivitelerinizi etkili bir şekilde ölçebiliyor.

Aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olan akıllı kablosuz kulaklık Honor Magic Earbuds, 32dB'e kadar çevre gürültüsünü ortadan kaldırıyor. Böylece toplu taşıma, ofis ve benzeri ortamlardaki istenmeyen sesleri yok ederek, daha net bir dinleme deneyimi sunuyor. İçerisinde yer alan üçlü mikrofon sistemiyle de rüzgar ve arka plan seslerinden arınmış bir görüşme deneyimi sağlayan Magic Earbuds, şarj kutusuyla birlikte toplamda 13 saate varan pil ömrü sunuyor.