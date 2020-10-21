Honor, akıllı telefon modellerine bir yenisini daha ekliyor - Son Dakika

Son dönemde akıllı ekosistem ürünleriyle popülerliğini sürdüren Honor, akıllı telefon modellerine bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, 1+8+N akıllı yaşam stratejisinin kalbinde yer alan akıllı telefonlarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Yeni Honor 10X Lite, özellikle yüksek pil kapasitesi ve güçlü kamera özellikleriyle gençlerin gözdesi olmaya hazır bulunuyor. Kirin 710A yonga setiyle güçlendirilen Honor 10X Lite, 48MP Ultra Net Ana Kamera, 8MP Süper Geniş Açılı Kamera, 2MP Makro Kamera ve 2MP Derinlik Yardımcısı Kamera'dan oluşan dörtlü kamera sistemi, 5000mAh kapasiteli batarya, 22.5W SuperCharge hızlı şarj teknolojisi sunuyor.

Honor 10X Lite, barındırdığı dörtlü kamera sisteminde ana kamera olarak 48 MP'lik Ultra Net Ana Kamera kullanıyor. Bu kamera hem gündüz hem de düşük ışıklı ortamlarda başarılı bir performans sağlıyor.

Bu ana kamera donanımı da Honor 10X Lite'ın sunduğu Ultra Netlik Modu ile desteklenerek, daha önce olmadığı kadar net fotoğraflar çekmek de mümkün oluyor. Süper Gece Modu sayesinde de karanlıkta çekilen fotoğraflar yüksek detaya ve dengeli renklere sahip oluyor.

48 MP'lik ana kamerasının yanında 8 MP'lik 120 derece Süper Geniş Açılı Kamera ile muhteşem manzara fotoğrafları çekebilirken, 2MP'lik Makro Kamera ile de yakın çekimlerde yüksek detay seviyesine ulaşmak oldukça kolay oluyor.

Portre fotoğraflarında da başarılı bir performans sergileyen Honor 10X Lite, bu başarıyı 2MP'lik Derinlik Yardımcısı Kamera ile sağlıyor. Telefonun önünde yer alan 8MP'lik Yapay Zeka destekli Selfie Kamerası ise sunduğu güzellik modu, filtreler ve bokeh efektiyle muhteşem selfie'ler çekmenize yardımcı oluyor.