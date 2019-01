Honor Android 9.0 Pie Emuı 9 Güncelleme Takvimi Belli Oldu

Honor Android 9.0 Pie EMUI 9 güncelleme takvimi belli olduHonor, telefonları ile ilgili Android 9.0 Pie güncelleme takvimini duyurdu. Geçtiğimiz aylarda Türkiye pazarında satışa sunulan bazı Honor telefon modellerine Android 9.0 Pie ve EMUI 9.0 arayüzü güncellemesi verilmeye başlandı.Honor, telefonlarına en yeni ve güncel işletim sistemi olan Android 9.0 Pie ve EMUI 9.0 arayüz güncellemesini vermeye başladı. İlk etapta Honor 10, Honor Play, Honor 8Xmodelleri bu yeni güncellemeleri alacak.Honor 10 ve Honor Play modellerini Türkiye'de kullananların almaya başladığı güncellemeler önümüzdeki aylarda diğer modellere de gelmeye başlayacak. Buna göre Honor 8X Şubat , Honor 9 Lite Haziran ve Honor 7X de Temmuz ayından itibaren Android 9.0 Pie ve EMUI 9.0 güncellemelerini alacak.Yeni EMUI 9.0 arayüzü geliyorAndroid 9.0 Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzü kullanıcılara birçok yenilik sunuyor Yeni arayüz daha akıllı, daha akıcı ve daha basit bir işletim sistemi deneyimi sağlıyor. Bu yenilikler, güvenlik, AI odaklı akıllı yaşam özellikleri, cihaz yönetimi ve kullanılabilirlik gibi alanlarda kullanıcı deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.Bilgilerinizi "Şifre Kasası" ile koruyunEn yeni işletim sistemi, web siteleri ve uygulamalar için tüm kullanıcı kimliklerini, şifreleri ve çevrimiçi kimlik bilgilerini yalnızca kullanıcının erişebileceği bir şifre yöneticisi görevi gören "Şifre Kasası" ile daha fazla güvenlik sunuyor. Kullanıcılar giriş bilgilerini güvenli bir şekilde kaydettikten sonra, otomatik doldurma işlevini tamamlamak için bir web sitesine erişebilir veya parmak izi kimlikleriyle bir uygulama açabiliyorlar.Geliştirilmiş AIEMUI 9.0 sürümü, AI yani yapay zekayı, Artırılmış Gerçeklik destekli bir seyahat, alışveriş ve çeviri asistanı olan HiVision'a sahip kullanıcılar için daha erişilebilir hale getiriyor. HiVision, telefon kamerasını 15 ülkede 522 simge ile dünyadaki 40 şehirde 10 milyon tanınmış sanat eserini tanımlamasını sağlar. HiVision aynı zamanda kişisel bir alışveriş asistanı görevini de görüyor. Kullanıcılar kamerayı kullanarak bir nesneye baktığında, bu ürünü satın alabileceği Amazon gibi platforma gidebiliyor. HiVision ayrıca 7'den fazla dili tanıyabilir ve bir menüyü, bir haritayı ve bir dizi diğer talimatı anında istenen dile çevirebilir.EMUI 9.0, şu anda 147 algoritmik hesaplamayı ve 33 çevrimiçi API'yi destekleyen HiAI ekosistemini de güncelliyor. Ekosistem, 1.500'den fazla sahneyi tanıyarak kullanıcı fotoğrafçılığı deneyimini önemli ölçüde geliştiriyor.Güncellenen arayüz tasarımıGüncellenen arayüz tasarımı ve kullanıcı deneyimi Honor'ın kullanıcıların yaşam kalitesini iyileştirme taahhüdünü yerine getiriyor. EMUI 9.0'ın önemli özelliklerinden biri, kişisel cihaz kullanımı, toplam kullanım süresi, her uygulama için kullanım süresi, süre ve cihazın kilidinin açılma sıklığı hakkında derinlemesine bir metrik analiz sunan yeni Dijital Denge menüsü.Bu yeni özellik kullanıcılara zamanlarını yönetmelerine yardımcı olmak için her uygulama için bir kullanım kotasını ayırmayı sağlıyor. Ek bir özellik olan Wind Down modu, kullanıcının önceden ayarlanmış uyku zamanına göre ekranın yavaş yavaş solmaya başlayarak kapanmasını, daha iyi bir dinlenme kalitesi sağlamak için tüm akıllı telefon uyarılarını ve bildirimlerini susturmasını sağlıyor.Kablosuz ekran paylaşımıAndroid 9.0 Pie işletim sistemi, desteklenen bir TV 'ye veya monitöre kablosuz olarak bağlandığında masaüstüne benzer bir deneyim sağlayan Kablosuz Projelendirme özelliğini de sunuyor. Kullanıcılar sunumları, fotoğrafları, videoları veya oyunları doğrudan telefondan daha büyük bir ekrana yansıtabiliyor.Ek olarak, EMUI 9.0 arayüzü Huawei Share üzerinden kablosuz baskı alınmasını da sağlıyor. Yeni özellik, kullanıcıların cihaza basit bir tıklama ile kişisel baskı servisine olan gereksinimlerini karşılayarak rahat bir mobil baskı almasına imkan sağlıyor.Daha yüksek oyun performansıGenel olarak, EMUI 9.0, cihazı daha hızlı, daha akıcı kullanım için tasarlanmış arayüz olarak tasarlanmıştır. Yeni sürüm, genel operasyonel performansı yüzde 12,9 oranında artırır ve uygulama başlatma süresini önemli ölçüde kısaltır. Yeni navigasyon sistemi EMUI ayar öğelerinin sayısını yüzde 10 azalttı ve bu da kullanım kolaylığını önemli ölçüde artırıyor. EMUI 9.0'ın bir diğer önemli özelliği de, arayüzde doğadan ilham alan minimalist bir stille tutarlılığı sağlayan doğal UX tasarımına sahip olması.Devrim niteliğindeki grafik işleme hızlandırma teknolojisi GPU Turbo 2.0'ın yeni nesli EMUI 9.0 tabanlı olarak çalışıyor. Yeni arayüz dokunmatik giriş gecikmesi için yüzde 36'lık bir azalma ile daha iyi bir oyun deneyimi sunuyor. Desteklenen mevcut oyunların arasında Vainglory, Arena of Valor, Rules of Survival ve NBA 2K18 yer alıyor.Honor