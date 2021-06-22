Honor Band 6 akıllı bileklik, Turkcell'de kullanıcılarla buluşuyor

Honor, akıllı saat deneyimi sunan Honor Band 6'yı, uygun ödeme planlarıyla Turkcell müşterileriyle buluşturuyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Turkcell hat sahipleri, 6, 12, 24 ve 36 ay sözleşmeli olarak faturalarına ek ödeme planlarıyla Honor'un en yeni akıllı bilekliği Honor Band 6'ya kolayca sahip olabiliyor.

14 güne varan pil ömrü, 10 farklı egzersiz modu, sağlık ve uyku takibi, kandaki oksijen seviyesi için SpO2 takibi gibi öne çıkan özelliklere sahip olan Honor Band 6, geniş ve canlı ekranıyla da bir akıllı saat kadar yetenekli. Hareketli bir yaşamı tercih edenlerin ilgiyle kullanacağı sağlık uygulaması üzerinden indirilebilen yüzlerce farklı saat görünümü bulunan Honor Band 6, kir ve ter tutmayan silikon kayışı ve 50 metreye kadar su geçirmezliği sayesinde de gün boyu tüm aktivitelerde kullanıcısının yanından ayrılmayacak bir yardımcı olacak.