Honor'dan dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus Router'ı Honor Router 3 - Son Dakika

Honor'dan dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus Router'ı Honor Router 3

Honor'un akıllı yaşam stratejisi kapsamında tanıttığı yeni ağ ürünü Router 3, daha hızlı bir kablosuz ağa sahip olmak isteyenleri hedeflerken, en yeni Wi-Fi 6 Plus teknolojisiyle mobil cihazların bağlantı hızlarını yükseltecek.

Honor'dan dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus Router'ı Honor Router 3, System.String[]

Honor'un akıllı yaşam stratejisi kapsamında tanıttığı yeni ağ ürünü Router 3, daha hızlı bir kablosuz ağa sahip olmak isteyenleri hedeflerken, en yeni Wi-Fi 6 Plus teknolojisiyle mobil cihazların bağlantı hızlarını yükseltecek.

Honor açıklamasına göre, şirket, tüketiciler için daha akıllı ve tamamen bağlantılı bir deneyim yaratmak hedefiyle duyurduğu "1+8+N" stratejisi kapsamında, ürün portföyünü genişletmeye devam ediyor.

HONOR Router 3'ün sahip olduğu dört anten, kolayca katlanabiliyor. 245x159.2x39.7mm'lik boyutlarıyla geleneksel router'lardan oldukça küçük olan cihaz, evde ya da ofiste oldukça az yer kaplıyor. Üzerinde yer alan, 1000Mbps 1 adet WAN ve 3 adet LAN yuvasıyla kullanışlılık sağlıyor.

Cihazın üst kısmında bulunan "H" tuşuyla birlikte beş taneye kadar diğer Honor Router 3'lere kolayca bağlanabiliyor ve böylece evde veya ofiste kablosuz ağınızın kapsamadığı alan kalmıyor.

Wi-Fi 6 Plus ile çok daha hızlı bir deneyim

Hisilicon tarafından geliştirilen Gigahome Wi-Fi 6 yonga seti, çift çekirdekli 1.2 GHz işlemci ve Wi-Fi 6'nın avantajlarını barındıran cihaz, performansı yüksek ve akıcı bir ağ deneyimi için ultra yüksek hız ve kesintisiz bağlantı sunuyor.

Wi-Fi 5'e göre üç kat daha yüksek ağ hızı, dört kat daha fazla kapasite, daha düşük gecikme süresi ve yüzde 30 daha az enerji tüketimi ile Wi-Fi 6 teknolojisi, günümüzdeki en iyi kablosuz ağ teknolojisi olarak ön plana çıkıyor.

OFDMA Çoklu Kullanıcı Teknolojisi ile donatılan Honor Router 3, birden çok cihazla aynı anda iletişim kurabiliyor. Hedef Uyanma Süresi özelliği sayesinde kullanıcılar, bağlı cihazları için "uyanma" zamanı belirleyebiliyor. Örneğin uyurken akıllı telefonları için veri alışverişini durdurabiliyor, böylece daha az pil tüketmesini sağlayabiliyorlar. Diğer router'larla karşılaştırıldığında, Honor Router 3, bağlı cihazların güç tüketimini yüzde 30'a kadar düşürebiliyor.

Wi-Fi 6 özellikli router'larda bulunan en yeni güvenlik standardı WPA3 ile kullanıcılar, yeni bir protokol sayesinde hatırlaması kolay şifreler koyabilirken, ağlarına izinsiz girilmesini de engelleyebiliyorlar. Bireyselleştirilmiş Veri Şifreleme ile WPA3, kullanıcıları halka açık kablosuz ağlarda verilerini şifreleyerek koruyor.

Honor Router 3, özel Gigahome Wi-Fi 6 yonga seti ve 1.2GHz'lik çift çekirdekli işlemcisiyle, 1024-QAM ve 160MHz ultra bant genişliğine ulaşarak 1 Gbps'nin üzerinde ağ hızlarına ulaşabiliyor. Bu sayede kullanıcılar, Wi-Fi 6 cihazlarında çok daha yüksek aktarım oranına ve daha geniş kapsama alanına kavuşuyorlar. HD kalitede bir filmi sadece 10 saniyede indirebiliyor, Wi-Fi 5 uyumlu HonorR cihazlarında ise yüzde 60'a kadar daha yüksek ağ hızlarına sahip olabiliyor.

Bu özelliklerin yanı sıra Honor'un yenilikçi Dinamik Dar Bant Genişliği teknolojisi, Wi-Fi 6 özelliğine sahip Honor akıllı telefonların, router'a 6dB'e kadar güçlü sinyaller göndermesini ve böylece daha yüksek hız ve daha geniş kapsama alanına sahip olmalarını sağlıyor.

AI Life uygulaması ile ev ağınızı her yerden kontrol edin

AI Life mobil uygulaması sayesinde Honor Router 3 ile kurduğunuz ev ağınızı, istediğiniz yerden kontrol edebilirsiniz. Cihaz Yönetimi özelliği sayesinde bağlı cihazlara hız limiti koyabilir, internet kullanım süresini planlayabilirsiniz.

Ebeveyn Kontrolü özelliği sayesinde de çocuklarınızın internet kullanımını yönetebilir, böylece dengeli bir kullanım senaryosu oluşturabilirsiniz. Uygulamada yer alan Smart Diagnostic özelliğiyle de ağınızla ilgili sorunları anında belirleyebilir, hızlıca çözebilirsiniz.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 09:59

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor'dan dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus Router'ı Honor Router 3 - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

MASFED Başkanı Erkoç: Sıfır araçlar en geç kasım ayında Türkiye'ye gelir, ikinci el fiyatları düşer Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sonlandırıldı Fenerbahçe'nin sattığı en pahalı 3. oyuncu olan Eljif Elmas, Napoli ile 5 yıllık sözleşme yeniledi Balıkesir'de düğünler ile 65 yaş üstündeki vatandaşlara yönelik kısıtlama Asıl tehlike evinizde! Vakaların yüzde 80'i koronavirüse evinde yakalandı Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Meclis Başkanı ve bir bakan alıkonuldu Gaziantepli baklavacılardan Türk çıktığını açıklayan şarkıcı Halsey'e davet DSÖ'den "aşı milliyetçiliğine son verilmesi" çağrısı Trafik kazası yapan aracın değer kaybını sigorta karşılıyor! İşte parayı almanız için izlemeniz gereken yol Sevgilisine şiddet uyguladığı için yargılanan Ozan Güven'i destekleyen Halit Ergenç, herkesten özür diledi Tebdili kıyafetle denetime çıkan kaymakamı kimse tanıyamadı Son Dakika: Yarın 81 ilde koronavirüs denetimi yapılacak Tottenham Hotspur, Fatih Karagümrük ile anlaştı denilen Joe Hart'ı resmen kadrosuna kattı Araç kullanırken at yarışı oynayan taksici bu kadarına da pes dedirtti Taksiciler arasında meydan muharebesi yaşandı! 1 ölü, 14 gözaltı
Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi Atış poligonunda şoke eden intihar teşebbüsü! Dehşet anları anbean kaydedildi         
14:48
Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz Mustafa Cengiz, Beşiktaş'ın Mensah göndermesine yanıt verdi: Lafa bakılmaz         
14:46
7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü 7 yaşındaki çocuğun burnuna kaçan Lego parçası 2 sene sonra düştü         
14:38
"Kasımpaşa'nın tavrını bilseydik Fatih için bedel öderdik" diyen Mustafa Cengiz'den F.Bahçe için çarpıcı hile iddiası         
14:38
Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz Tuba Büyüküstün, Cevdet Mercan ile aşk yaşadığı yönündeki habere öfke kustu: Delirdiniz         
14:35
Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti Koronavirüs tedavisi gören anne ve oğlu hayatını kaybetti         
14:28
Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı Ebru Polat, kendini ödüllendirmek için 500 bin TL'lik tektaş yüzük aldı         
14:12
Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı Eda Taşpınar, oyuncu Çağrı Atakan ile aşk yaşamaya başladı         
13:47
Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım Eski erkek arkadaşını öldüren kadının ifadesi ortaya çıktı: Sinirlerime hakim olamadım         
13:33
Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı Miray Daner, bir şartla Kubilay Aka ile üçüncü kez barıştı         
13:16
Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı Fenerbahçe, Trabzonspor'un bir yıldız futbolcusuyla daha anlaştı         
13:16
Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi Evinde asılı halde bulunan tek çocuk annesi 35 yaşındaki kadından acı haber geldi         
13:15
Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı Öldü sanılıp morga konulan kadının yaşadığı ortaya çıktı         
13:03
Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik Son Dakika: İletişim Başkanı Altun'dan muhalefete Biden tepkisi: Sizi bekledik         
12:49
Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı Usta oyuncu Cüneyt Arkın, Kuruluş Osman'ın kadrosuna katıldı         
11:45
Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor Marks & Spencer, koronavirüs nedeniyle 7 bin kişiyi işten çıkarıyor         
11:31
3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada! 3 çocuğun kıl payı ölümden döndüğü anlar saniye saniye kamerada!         
11:25
Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı Lüks cipin camından sarkıp makineli tüfekle kaldırımdakileri böyle taradı         
11:07
EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti EDHO'nun yıldızı Cansu Melis Karakuş aşkını ilan etti         
10:54
Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor Dünyaca ünlü şarkıcı Julio Iglesias'ın son görüntüsü kahretti! İki kadının yardımıyla ancak yürüyebiliyor         
10:48
Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye Annesini korumak için babasını öldüren gence ilk celsede tahliye         
10:43
Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular Yan yatan minibüs mahalleyi karıştırdı! Sıkışanları kurtarmak için seferber oldular         
10:06
Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak Ticaret Bakanlığı'nın düzenlemesiyle e-ticarette fahiş fiyat ve stokçuluk son bulacak         
10:02
Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı Fenerbahçe, Mame Thiam'ı 3 yıllığına kadrosuna kattı         
09:48
Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor Korona savaşçısı Mehmet Ceyhan'ın çorbacıda çektirdiği fotoğrafa tepki yağıyor         
08:57
Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı Survivor yarışmacıları Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı sarmaş dolaş yakalandı         
22:42
Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 17 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 22 can kaybı, 1233 yeni vaka tespit edildi         
20:57
Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı Ege Denizi'ndeki sarsıntıyı değerlendiren Prof. Dr. Hasan Sözbilir, deprem beklenen 9 ili uyardı         
20:07
Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi Erzincan'da koronavirüs vaka sayıları arttı acil olmayan ameliyatlar ertelendi         
19:00
Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti Kan donduran kaza! Romanyalı pop star Tavy Pistiu, kendi ölümünü kaydetti         
17:40
Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı Akın akın geliyorlar! 16 günde 120 bin Rus turist Türkiye'ye giriş yaptı         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2020 16:56:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Honor'dan dünyanın ilk Wi-Fi 6 Plus Router'ı Honor Router 3 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei