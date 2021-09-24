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HONOR'dan Magic3 Serisi - Son Dakika

HONOR'dan Magic3 Serisi

24.09.2021 15:13
HONOR'dan Magic3 Serisi, System.String[]

Küresel teknoloji markası HONOR, Magic3 Serisi'ni Çin'de piyasaya sürdü.

Küresel teknoloji markası HONOR, Magic3 Serisi'ni Çin'de piyasaya sürdü.

HONOR'dan yapılan açıklamaya göre, Magic3 Serisi ile HONOR'un pazar payı Çin'de şirket tarihindeki neredeyse en yüksek seviye olan yüzde 16,2'ye çıktı ve daha önce görülmemiş bir başarı elde edildi.

Mobil fotoğrafçılık ve videografi deneyimini zenginleştiren Magic3 Serisi'ndeki HONOR Image Engine platformu ve yenilikçi Ultra Fusion Dört Kameralı Fotoğrafçılık özelliği, akıllı telefon fotoğrafçılığı ve videografisinde kullanıcıların teknolojinin gücünü kullanarak duygularını, düşüncelerini, tutum ve hislerini ifade etmelerini sağlıyor.

Füzyon hesaplamalı fotoğrafçılık, akıllı telefon görüntüleme sistemleri için büyüyen bir trend haline geldi. Görüntüleme donanımının geliştirilmesi için gerekli alan, geleneksel akıllı telefonların küçük boyutlarıyla kısıtlanıyordu. Füzyon hesaplama teknolojisi, tek kameralı çok çerçeveli füzyondan tek odaklı çok kameralı çok çerçeveli füzyona kadar ilerleme kaydetse de çoklu kamera ve yazılım algoritması arasındaki füzyonun gücü tam olarak gerçekleştirilemedi. HONOR'un Ultra Fusion Dörtlü Kamera Fotoğrafçılık özelliği, bu sorunu çözmek amacıyla yola çıktı.

Yapay zeka destekli füzyon

Tek seferlik yakınlaştırmada ve geniş açılı odak aralığında, HONOR'un Ultra Fusion Dörtlü Kamera Fotoğrafçılık özelliği, renkli ana kamera ile monokrom kameranın bir birleşimini sunuyor. Telefoto odak aralığında ise renkli ana kamera ve telefoto kamerayı akıllıca kullanarak tüm senaryolarda HD çekim deneyimi yaratıyor.

Akıllı telefonların giderek hafiflemesiyle sensör boyutu ve telefonun kalınlığı dengesini kurmak zorlaşıyor ve kamera sensörünün boyutu, son görüntülerin netliğini de etkiliyor. HONOR Magic3 Serisi, sensör boyutunu büyütmeden daha iyi görüntü kalitesi sağlamak için gelişmiş pozlama ve canlı renkler sağlayan renk sensörü ve daha iyi doku sağlayan yüksek çözünürlüklü monokrom sensör ile bir füzyon çözümü sunuyor.

İki sensör tarafından üretilen iki fotoğrafı hizalama sorununun üstesinden gelmek için bir yapay zeka destekli akıllı füzyon çözümü getiren seri, çift lensli paralaksı düzeltirken, piksel seviyelerinin hizalanmasını sağlıyor. HONOR'un yapay zeka destekli akıllı füzyon teknolojisi yüzde 18 görüntü netliği ve yüzde 13 ışık alımını arttırarak canlı ayrıntılara sahip "çarpıcı" görseller sunarak kullanıcıların fotoğrafçılığın keyfini çıkarmasını hedefliyor.

Akıllı telefonlarda standart bir özellik haline gelen ultra geniş açılı lens kullanıldığında yakalanan piksel sayısı azalıyor ve bu, görseldeki ayrıntı düzeyini etkiliyor. Genel görüntü kalitesini iyileştiren HONOR Magic3 ve HONOR Magic3 Pro, 13MP ultra geniş açılı lensle donatılırken, Magic3 Pro+, HONOR'un en yüksek çözünürlüklü 64MP ultra geniş açılı lensine sahip.

HONOR Magic3 Serisi'nin ana kamerası ise geniş açılı çekimlerde resim kalitesini artırmak için ultra geniş açılı lensle çalışıyor. Füzyon algoritması ana kamera tarafından elde edilen bilgilerle orta kısmın ayrıntılarını dolduruyor, resmin merkezinin netliğini yüzde 80'e kadar artırıyor ve ultra geniş açılı lens tarafından yakalanan resim kalitesini iyileştiriyor. HONOR Magic3 Serisi, füzyondan sonra görüntünün merkezi ve kenarları arasındaki tutarsızlıkları önlemede yapay zeka destekli füzyonundan sonra bile doğal ve net fotoğraflar sağlamak için Akıllı Bölge Düzeltme özelliğini kullanıyor.

Daha net çekimler için kameralar birleşiyor

Portre çekerken kısa ila orta odak uzaklığı kullanarak görüntü yakalamak yaygın bir uygulama ancak birçok akıllı telefon, sabit odak uzaklığına sahip bir lensle geliyor. Kısa ve orta odak uzaklığında çekim yaparken, sürekli görüntü yakınlaştırması gerekiyor. Bu da fotoğraf makinesinin görüntü kalitesini olumsuz etkiliyor. HONOR Magic3 Pro ve HONOR Magic3 Pro+, ana renkli kamera ile telefoto kameranın bir birleşimini sunarak 54 mm ila 94 mm arasında bir odak uzaklığını kapsayabilen telefoto lens tarafından çekilen görüntülerin netliğini optimize ediyor.

64MP periskop telefoto kamera ile gelen HONOR Magic3 Pro ve HONOR Magic3 Pro+, hem Optik Görüntü Sabitlemeyi (OIS) hem de Elektronik Görüntü Sabitlemeyi (EIS) destekliyor. Ana kamera ve telefoto kamera birleşimiyle birlikte seri, kullanıcıların uzak mesafeden bile net manzara ve insanları çekip yakalamalarını sağlıyor.

HONOR Magic3 Serisi'nin çoklu kamera füzyon algoritması, HONOR Image Engine platformuna dayalı olarak tasarlandı. Gelişmiş görüntüleme algoritmaları ve RGB, gri tonlamalı, spektrum ve derinlik genelinde bir optimizasyon sayesinde sistem, çarpıcı ve yüksek kaliteli görüntüler sunmak için görüntüleme sürecini yeniden yapılandırabiliyor, verimliliği optimize edebiliyor ve farklı platformlarda uçtan uca görüntüleme yeteneklerini entegre edebiliyor.

Bu devrim niteliğindeki platforma dayanan yenilikçi Ultra Fusion Dört Kameralı Fotoğrafçılık özelliği, endüstri lideri bir fotoğrafçılık ve videografi deneyimi sunmak için akıllı telefondaki dört kamerayı entegre eden yeni bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Yapay Zeka, Fusion, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HONOR'dan Magic3 Serisi - Son Dakika


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