Honor'dan öncelik çevre bilinci ve sürdürülebilirlik vurgusu - Son Dakika

Honor'dan öncelik çevre bilinci ve sürdürülebilirlik vurgusu

22.04.2021 12:27
Honor'dan öncelik çevre bilinci ve sürdürülebilirlik vurgusu, System.String[]

Honor, Dünya Günü kapsamında çevreye saygılı ve sürdürülebilir üretim ve geri dönüşüm yöntemlerini duyurdu.

Honor, Dünya Günü kapsamında çevreye saygılı ve sürdürülebilir üretim ve geri dönüşüm yöntemlerini duyurdu.

Markadan yapılan açıklamaya göre, gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, çevreye olan duyarlılığını bilinçli üretim ve geri dönüşümle göstermeyi hedefliyor. 52. Dünya Günü kapsamında Honor, çevreyi koruma hedefi için geliştirdiği yöntemlerle daha iyi bir gelecek adına üstlendiği sorumluluğu vurguladı.

Honor, ürün paketleri ve kullanıcı rehberlerinde, geleneksel petrol bazlı ve geri dönüştürülemeyen mürekkep yerine doğa dostu soya bazlı mürekkep kullanıyor. Bugüne kadar soya mürekkebi ile üretilen Honor ürün paketleri, karbondioksit salınımını 68 ton azalttı. Bu da bir yılda 3 bin 778 ağaç tarafından emilebilecek karbondioksit seviyesine eşdeğer bulunuyor.

Cihazlarda zararlı maddeler yok

Honor, yenilikçi teknolojiler geliştirme amacında çevreye verdiği zararı da en aza indirmeyi hedefliyor. Bu hedef ışığında şirket, henüz kanunlarca engellenmemiş 6 adet çevreye potansiyel zararı bulunan maddenin cihaz üretiminde kullanımını yasakladı. Bu maddeler artık Honor akıllı telefon, tablet ve giyilebilir ürünlerinin üretiminde kullanılmıyor. Böylece 2 bin 896 ton zararlı maddenin yayılması da engellenmiş oluyor.

Honor, üretim aşamalarının ve işletme operasyonlarının çevreye olan etkisini azaltmaya yönelik çalışmaları, ham madde seçiminden atık yönetimine kadar uyguluyor. Bu nedenle tüm Honor akıllı telefon ve tablet ürünleri, Çin Kalite Sertifikasyonu (CQC) Merkezi tarafından A sınıfı olarak sertifikalandırıldı. Toplam 54 adet Honor ürünü bu akreditasyona sahip.

Elektronik ürünlerin geri dönüşümü ve tekrar kullanımı

Geri dönüşüm ve tekrar kullanım sistemi, üretim maliyetlerini azaltırken doğal kaynakların da gereksiz şekilde tüketilmesinin önüne geçiyor. 2017 yılından bu yana Honor, gelişmiş geri dönüşüm ve tekrar kullanım programı dahilinde, dağıtım kanallarından 1.650 ton elektronik atığı geri dönüştürmüş durumda.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor Üst Yöneticisi (CEO) George Zhao, "Honor'da teknoloji geliştirme ve çevreyi koruma arasındaki uyumlu dengeyi yakalamaya çalışırken, kendimizi kurumsal operasyonlarda da sürdürülebilir bir yaklaşıma adamış durumdayız. Kullanıcılarımız için güvenilir ve yenilikçi ürünleri, bu yeşil yatırımlarla birlikte sunarak gezegenimiz için sürdürülebilir bir yaşam için çabalıyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Honor'dan öncelik çevre bilinci ve sürdürülebilirlik vurgusu - Son Dakika


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