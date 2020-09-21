Honor'dan yeni oyuncu bilgisayarı "Hunter V700" - Son Dakika

Honor'dan yeni oyuncu bilgisayarı "Hunter V700"

Honor, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Hunter V700 ile oyun için gereken yüksek performansı, şık ve ince bir kasada sunarken 10'uncu Nesil Intel Core işlemci, Nvidia GeForce RTX 2060 grafik kartıyla güçlendirilen dizüstü bilgisayar, taşınabilir bir oyun merkezi haline geliyor.

Honor'dan yeni oyuncu bilgisayarı

Honor, yeni oyuncu dizüstü bilgisayarı Hunter V700 ile oyun için gereken yüksek performansı, şık ve ince bir kasada sunarken 10'uncu Nesil Intel Core işlemci, Nvidia GeForce RTX 2060 grafik kartıyla güçlendirilen dizüstü bilgisayar, taşınabilir bir oyun merkezi haline geliyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan marka, tüm dünyada gençler için hayatı kolaylaştıran teknolojilerine bir yenisini daha ekleyerek Hunter V700 oyuncu dizüstü bilgisayarını duyurdu.

Markanın bu kategorideki ilk ürünü olan Honor Hunter V700, benzersiz tasarımı ve soğutma teknolojisine getirdiği yenilikle özellikle yüksek performansı ince bir kasada yanında taşımak isteyenlere yönelik olarak tasarlandı.

Hem tarz hem performans sahibi

Yüksek performans sonucunda oluşan ısıyı dağıtmak üzere soğutma bileşenlerini barındıran ağır kasalı geleneksel oyuncu laptoplarının aksine Honor Hunter V700, performansın hafif ve taşınabilir bir tasarımda bir arada bulunabileceği düşüncesiyle üretildi. 369,7x253x19,9 mm boyutlarında, yüksek kalite alüminyum alaşımdan üretilen kasaya sahip olan Hunter V700, 4.7mm'lik ince çerçeveli bir 16,1 inç ekranı ile dikkat çekiyor. 1920x1080 ekran çözünürlüğüne sahip olan Honor Hunter'ın paneli, yüzde 100 sRGB renk gamutuna, 1000: 1 parlaklık oranına ve 300 nit'e kadar aydınlatma gücüne sahip. 20mm'den daha ince olan Honor Hunter V700, bu inceliğine rağmen 1 adet 3.5 mm'lik ses girişi, 1 adet USB 2.0, 1 adet RJ45 Gigabit Ethernet girişi, HDMI 2.0, 2 adet USB 3.2 girişi ve bir adet Tip-C monitör/veri yuvası olmak üzere çok sayıda bağlantı noktası ile geliyor.

En yeni 10. nesil Intel Core işlemciler

Oyuncuların mümkün olan en iyi deneyimi alması için geliştirilen bilgisayar, 10'uncu nesil Intel Core i7-10750H işlemci ve 192-bit'lik 6GB GDDR6 video belleğe sahip NVIDIA GeForce RTX 2060 grafik kartını barındırıyor.

Bunlarla birlikte Hunter V700'ün 32GB'a kadar yükseltilebilen 16GB'lık DDR4 belleği ve tüm oyunları hızlı bir şekilde çalıştırırken yer sorunu yaşatmayacak, toplamda 1 TB'lık depolama alanı sunan iki adet NVMe SSD'si bulunuyor.

Yeni nesil soğutma teknolojisi

İnce dizüstü bilgisayarlar için ısıyı uzaklaştırmak, mühendislerin karşılaştığı en önemli zorluklardan biri. Bu nedenle Honor Hunter bir Rüzgar Vadisi tasarımı barındırıyor. Dizüstü bilgisayarın kapağı kapalıyken ısı dağıtma paneli de geri çekiliyor ve cihazın kasasının ince olmasını sağlıyor. Kapak açıldığında ise tabanda yer alan Rüzgar Vadisi kanalı otomatik olarak ortaya çıkıyor ve 8.5mm'lik bir kanaldan içeriye yüzde 40 daha fazla hava alınıyor. Rüzgar Vadisinin bu dönen mili, Honor Laboratuvarları'nın testlerinde 50 binden fazla kez açılıp kapatılarak çok sayıda testten geçti.

Honor mühendisleri soğutmanın önemli bir parçası olan ısı bloğunu da geliştirdiler. Geliştirilen ısı bloku, etrafındaki yüzeyleri de kullanarak ısı dağıtım alanını genişletiyor. Bu da tüm sistemin sıcaklık kontrolünü daha iyi bir hale getirmiş oluyor. Bununla birlikte Honor Hunter V700'ün iki güçlü 12V fanıyla birlikte, 5V'lık fanlara göre çok daha yüksek hızlı ve daha fazla hava geçişi sunuluyor.

Hem oyuncu hem akıllı

Standart bir oyuncu bilgisayarından farklı olarak Honor Hunter V700'de yer alan özel "Hunter" tuşu sayesinde kullanıcılar performans, dengeli ve sessiz modlar arasında geçiş yapabiliyorlar. Bununla birlikte Nahimic for Gamers ses teknolojisini barındıran bilgisayar, kullanıcıyı oyunun içinde hissettiren 3D surround ses efekti de sunuyor.

Hunter V700'ün çoklu ekran özelliğiyle sürükle-bırak yaparak dosyaları aktaran kullanıcılar, çok basit bir şekilde oyundaki sahneleri de kaydedebiliyorlar. Kullanıcı, oyun oynarken telefonunu sallayıp V700'ün touchpad'ine dokundurduğunda bu hareketin 30 saniye öncesi ve sonrasındaki oyun sahnesi kaydedilip telefonuna aktarılıyor. Böylece, kullanıcı oyundaki şık hareketleri ve inanılmaz görüntüleri hızlıca sosyal medyada paylaşabiliyor.

Akıllı telefon bağlantısını hızlı ve akıcı sağlaması nedeniyle Hunter V700, telefonda oynanan oyunları sorunsuz şekilde dizüstü bilgisayarında da oynamaya imkan tanıyor.

oyunlar, Laptop, Intel, Nesil, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 11:45 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor'dan yeni oyuncu bilgisayarı 'Hunter V700' - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti Karşısında haciz memurlarını gören şahıs, üstüne tiner döküp kendini dükkana kilitledi Kırmızı reçeteli ilacı yazmayan doktora öfkelenen hasta, üst geçide çıkıp intihara kalkıştı Son dakika! Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü: Yeni kısıtlama kararları kabine toplantısı sonrası duyurulacak Alkollü yakalanan hakim polislere saldırıp küfretti Acun Ilıcalı'nın canlı yayında zor anları! "Bağış yapacağım" diye yayına bağlanan kadın, yardım istedi Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı
Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor Bilim insanları, denek olarak kullandığı maymunların kafasını matkapla delip beton döküyor         
17:36
Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor Azerbaycan seferberlik ilan etti, yedek askerlerin hepsi orduya çağrılıyor         
16:56
Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı Kendisini ölmüş gibi gösteren Youtuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı         
16:36
Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı Avustralyalı girişimci, geliştirdiği saç spreyi sayesinde 5 ayda 5 milyon dolar kazandı         
16:26
İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti İki defa yere düşüp kalktı! Sırtından bıçaklanan 18 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
15:35
Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz Eski sevgilisi Murat Dalkılıç ile pişti olan Hande Erçel'den kafa karıştıran çıkış: Bizi çok sık göreceksiniz         
14:29
İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi İstanbul'da Halk Ekmek'e yüzde 33 zam geldi         
14:14
Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı Gözü dönmüş adamın eşinin boğazını kesip eşarpla boğmaya çalıştığı anların yeni görüntüleri ortaya çıktı         
14:06
Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu Üzerine kızgın yağ döken sevgilisine 14 yıl ceza verilince mahkeme salonunda yalvardı: Bırakın onu         
14:05
Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı Portekiz basını, Aboubakar'ın Başakşehir ile sözleşme imzalayacağını yazdı         
13:52
Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı Tüfekle ev basıp küçük kızın ölümüne sebep olmuştu! Anne, oğluna verilen cezayı duyunca adliyede intihara kalkıştı         
13:19
Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı Darıca Gençlerbirliği'nin otobüsü kaza yaptı, 5 personel hastaneye kaldırıldı         
13:16
2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu 2 gündür aranan 4 çocuk babasının cansız bedeni, fındık bahçesinde bulundu         
12:51
Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı Metropoll'ün 7 aylık anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın oyu düştü, Millet İttifakı'nın oyu arttı         
12:45
Cübbeli'nin Cübbeli'nin "iç savaş" sözleri İçişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi: Derneklerin silahlandığı iddiasına kayıtsız kalamayız         
12:27
Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi Oğlunu boğarak öldürdüğü kesinleşen eski futbolcu Cevher Toktaş için ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi         
12:09
DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi DJ Burak Yeter, 2.5 milyon TL'lik arabasıyla görüntülendi         
11:19
Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi Bursalı kaporta ustası, 150 bin lira harcayarak 1972 model Mercedes'i ilk günkü haline çevirdi         
10:24
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'a şiddet uygulayan Ümitcan Uygun, korkunç geceyi anlattı         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.09.2020 18:00:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Honor'dan yeni oyuncu bilgisayarı "Hunter V700" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei