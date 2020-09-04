Honor IFA 2020'de yeni akıllı saatlerini ve dizüstü bilgisayarını tanıttı - Son Dakika

Honor IFA 2020'de yeni akıllı saatlerini ve dizüstü bilgisayarını tanıttı

Honor Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2020'de yeni akıllı saatlerini ve yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Honor IFA 2020'de yeni akıllı saatlerini ve dizüstü bilgisayarını tanıttı, System.String[]

Honor Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen IFA 2020'de yeni akıllı saatlerini ve yüksek performanslı yeni dizüstü bilgisayarını tanıttı.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Huawei Technologies çatısı altında gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan Honor, Avrupa'nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020 kapsamında yeni akıllı yaşam ürün ve teknolojilerini tanıttı.

"Akıllı yaşamı genişlet" temasıyla düzenlenen basın konferansında markanın en yeni ürünleri Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES akıllı saatler, Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayar, Honor Pad 6 tablet ile üç yeni ekosistem ürünü de etkinlikte kullanıcıların karşısına ilk defa çıktı. Bu ürünlerle birlikte Honor, 1+8+N IoT stratejisini güçlendirmeyi hedeflediğini duyurdu.

Honor Watch GS Pro: Macera severler için güçlendirilmiş bir akıllı saat

Honor Watch GS Pro, maceracıların performanslarını artırmaya ve doğayı keşfetmeyi sevenlere yardımcı olan, güçlendirilmiş bir akıllı saat olarak ön plana çıkıyor.

Tam 25 günlük sıra dışı bir pil ömrüne sahip olan akıllı saat, şu anda giyilebilir teknolojiler pazarındaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatlerden biri. Askeri standartlardaki MIL-STD-810G testlerini geçen Honor Watch GS Pro, zorlu koşullara dayanması için üretildi.

Yüksek hassasiyete sahip, yerleşik çift uydu konumlandırma sistemine sahip olan akıllı saat, rotadan dönüş ve rotadan sapma uyarısı gibi özellikleriyle de doğayı endişe etmeye gerek kalmadan keşfetmenize yardımcı oluyor. Buna ek olarak Honor Watch GS Pro, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100'den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor. Akıllı saat tüm bu özelliklerin yanında, pek çok tıbbi takip özellikleriyle de sağlıklı bir yaşam sürdürmenize yardımcı olacak.

Honor Watch ES, sağlıklı bir yaşam hedefleyenler için şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. Tarz sahibi 1.64 inç'lik AMOLED ekranı, 95 antrenman modu, yağ yakma ve karın kası antrenmanı gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu ve bir grup sağlık/fitness takibi özellikleriyle Honor Watch ES, aktif yaşam tarzını şıklıkla birleştiren bir akıllı saat.

Honor MagicBook Pro: Yaratıcılığınızı açığa çıkarmak için güç kaynağınız

Microsoft Windows 10 yüklü halde sunulan Honor MagicBook Pro, profesyonellerin üretkenliklerini artırmaya ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olan bir dizüstü bilgisayar. Tasarım harikası 6 çekirdek 12 thread'li Radeon Grafikli AMD Ryzen 5 4600H işlemciye sahip olan Honor MagicBook Pro, zorlu görevleri üstlenirken bile akıcı performans sunuyor.

Honor Pad 6 ve yeni Honor Choice ekosistem ürünleri

Düzenlenen etkinlikte Honor, Honor Pad 6 tablet ve içinde Percussion Massage Gun EVO masaj aleti, usmile Sonic Elektrikli Diş Fırçası P1001 ve Antibakteriyel Kablosuz Elektrikli Süpürge'nin bulunduğu üç yeni Honor Choice ekosistem ürününü tanıttı.

10.1 inç'lik Full HD ekran ve simetrik 1620 yüksek güce sahip çift hoparlör barındıran Honor Pad 6, kullanıcılara gerçek anlamda büyüleyici bir sesli-görsel deneyim sunuyor. Sadece 460 gram ağırlığındaki ve 7.55mm'lik kalınlığındaki Honor Pad 6, Wi-Fi ve LTE seçenekleriyle gelişmiş bağlantılar sunarken, kullanıcılar için mükemmel bir günlük yardımcı görevi görecek.

Yeni ürünlere IFA'dan ödül

Honor'un bu yeni ürünleri, 2020 IFA Ürün Teknik İnovasyon Ödülü'nü kazandı. Bu ödül, tüketici elektroniği endüstrisindeki öncü ürünlere veriliyor. Honor Watch GS Pro, Dış Mekan İnovasyon - Giyilebilir Altın Ödülü'nü kazanırken, Honor MagicBook Pro ise Yüksek Performanslı Yenilikçi Dizüstü Bilgisayar Altın Ödülü'nü aldı.

Etkinlik ve ödüllerle ilgili konuşan Honor Global Başkanı George Zhao şunları aktardı:

"Honor, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara rakipsiz ürünleri, rakipsiz fiyatlarla sunmakta kararlı. Bunun bir sonucu olarak kullanıcılardan aldığımız geri dönüşleri görmekten dolayı mutluyuz. Honor Router 3, Tech Advisor tarafından en iyi bütçe dostu router'lardan biri olarak öneriliyor. Bununla birlikte Honor, PC ve giyilebilir teknolojiler pazarında bir önceki yıla göre 2020'nin ilk yarısında sırasıyla yüzde 287,9 ve yüzde 235'lik bir büyüme gösterdi. Gençler yaşamanın, çalışmanın ve oynamanın yeni yollarına alışırken, HONOR da kendini yenilikçi teknoloji ve ilham veren ürünlerle genç insanları güçlendirmek ve akıllı yaşamlarını genişletmeye adamış durumda."

Almanya, Berlin, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 14:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Honor IFA 2020'de yeni akıllı saatlerini ve dizüstü bilgisayarını tanıttı - Son Dakika

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