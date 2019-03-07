Son Dakika Haberleri: Honor, Magic 2'nin 3d Adlı Yeni Versiyonunu Duyurdu

Honor, Magic 2'nin 3d Adlı Yeni Versiyonunu Duyurdu

8 dakika önce

Huawei'nin alt markası olan Honor, Magic 2 modelinin yeni versiyonu Magic 2 3D'yi bugün yaptığı duyuruyla tanıttı.

Honor, Magic 2'nin 3d Adlı Yeni Versiyonunu Duyurdu, System.String[]
Son yıllarda tüm dünyada popülaritesini arttıran Huawei'nin alt markası olarak 2013 yılında kurulan Honor, ürettiği başarılı akıllı telefonlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, birkaç ay önce tanıttığı akıllı telefonu Magic 2'nin yeni modeli 3D'yi bugün yaptığı bir paylaşımla duyurdu.




Honor Magic 2 3D, teknik özellikler bakımından Magic 2'den çok da farklı değil. İki versiyon arasındaki en büyük fark, Magic 2 3D'nin ön yüzündeki kamera kurulumunda yer alan 2 MP sensörlerden birinin 3D teknolojisiyle donatılmış yeni bir sensörle değiştirilmiş olması.



Buna ek olarak Magic 2 3D, işlemci olarak Kirin 980'den destek alıyor ve cihazda işlemcinin daha iyi soğutulması için grafen soğutma yüzeyleri kullanılıyor. İki akıllı telefon arasındaki bir diğer fark ise RAM kıyaslamasında karşımıza çıkıyor. Magic 2 3D ile birlikte 8 GB RAM ve 512 GB depolama seçeneğine sahip yeni bir donanım da bizleri karşılayacak.




Honor Magic 2 3D'nin teknik özellikleri:



Ekran: 6,39 inç (2340 x 1080 piksel) Full HD+ AMOLED 19,5: 9


İşlemci: Huawei Kirin 980


GPU: Mali-G76 MP10


RAM: 6 GB veya 8 GB LPDDR4x


Depolama: 128 GB, 256 GB veya 512 GB


İşletim Sistemi: Android 9.0 Pie


Kamera: 16, 24 ve 16 MP arka, 16 MP ön ve 2+2 MP çift yüz tanıma sensörü


Batarya: 3.500 mAh


Diğer: Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4 GHz and 5 GHz), Bluetooth 5 LE, GPS, NFC ve USB Type-C

Huawei'nin akıllı telefonunun lansman tarihi ya da etiket fiyatı hakkında henüz bir açıklama olmasa da şirket Magic 2 3D'yi yakın zamanda piyasaya sürebilir. Cihazın ülkemizde hangi fiyatla satılacağını ise önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.
Kaynak: WebTekno

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 08:00 

Huawei, Teknoloji
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