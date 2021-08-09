Üye Girişi
Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak! - Son Dakika

Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak!

09.08.2021 00:11
Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak!, System.String[]

Honor markası, Huawei ile yolları ayırdıktan sonra İntel ve Qualcomm Snapdragon ile yeni bir anlaşma yaptı. Honor markası, Magic 3'ü piyasaya sürmek için çalışmalara devam ediyor. Cihazın tasarım görüntüsü ve özellikleri internette görünmeye başladı.

Amiral gemisi Honor Magic 3 serisi hakkında söylentiler, internette giderek daha sık görünüyor. Bu durumun normal olduğu ve Honor'un önemli miktarda reklam bütçesi ayırdığı söyleniyor.

Özellikle son dönemde Honor Magic 3'ün tasarımı ortaya koyan görselleri piyasada yer aldı. Yayınlanan görüntülerde, akıllı telefonun devasa ve yuvarlak ana kamera ünitesi ile Huawei Mate 40 tarzında bir tasarım alacağını doğruluyor. Düşük görüntü kalitesi nedeniyle sensör sayısını saymak mümkün değil ancak kaynak bunlardan beşinin varlığından bahsediyor. Honor Magic 3'ün özelliklerinden birinin 100x dijital yakınlaştırmayı destekleyeceğini açıkça gösteriyor.

Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak!

Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak!

Şirket, Honor Magic 3'ün Snapdragon 888+ yonga setini alacağını resmi olarak zaten onayladı. Honor markası ilk defa Qualcomm Snapdragon işlemci kullanacak. Honor Magic 3 kullanıcılarına 66W hızlı şarj desteği sunacak.

Cihaz, HarmonyOS'tan bir dizi özellik ödünç alan tescilli Magic UI 5.0 alt yapısında çalışacak. Akıllı telefonun su geçirmez bir tasarım ve artırılmış hertz ile bir OLED ekran alacağı söyleniyor.

Honor bu amiral gemisi cihazında son model teknolojiler kullanıcağı ve en iyi yazılım desteğini vereceği söyleniyor. Şirket, yapay zekanın tüm gelişmelerini Magic 3'de kullanacağı bildirildi.

Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak!

Amerikalı politikacılar Honor'un yaptırım altına alınmasını istiyor

Daha önce Huawei'ye bağlı olan Honor markası, ABD dahil olmak üzere birçok ülkenin yaptırım listesindeydi. Huawei aldığı bu darbeler karşısında, Honor markasını satmaya karar verdi.

Honor markası Huawei ile yolları ayırmasından sonra birçok yasaktan muaf kaldı. Ancak bu durum değişebileceği söyleniyor. Cuma günü, 14 Cumhuriyetçi politikacıdan oluşan bir grup, ABD Ticaret Bakanlığı'na bir mektup gönderdi.

Çinli şirket Honor'un kara listeye alınmasını istiyor. Amerikalı politikacılara göre Honor, Amerikan teknolojisini Çinlilerin eline sızdırmaya devam ediyor. ABD Temsilciler Meclisi üyeleri Ticaret Bakanlığı'na bir talep gönderdi. Bakanlık, durumu yakından izlediklerini ve ihracat kısıtlamaları için adayları sürekli olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kısıtlamalar listesine dahil edildiyse, bu tür şirketlerin (bugün, çoğunlukla Çinli) Amerikan yapımı bileşenleri satın alması yasaktır.

Huawei, Mayıs 2019'da ABD ihracat kısıtlamaları altına girdi ve bu tarihten sonra şirket büyük yaptırımlara maruz kaldı. Honor, Huawei'den bağımsız hale gelerek kendi başına iyi büyüyebileceğini kanıtladı. Bu yılın başlarında Honor, Huawei ile yapamadığı Qualcomm ve Intel'den parça satın almak için sözleşmeler imzalamıştı. Bu durum karşısında cumhuriyetçi politikacılar, Honor'un ABD yasaklarını delmeye devam ettiğinin altını çizdi.

İlerleyen günlerde Honor, tekrardan ABD yaptırımlarına maruz kalır mı? Gelişmeleri siz değerli okurlarımıza bildirmeye devam edeceğiz.

Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak!

Tam Gemi Şok Denemeleri, Qualcomm, Huawei, Intel, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: Tekmoloji

Son Dakika Teknoloji Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı 00:04 Şeyma Subaşı bu sefer bambaşka şekilde gündemde! Eski sevgilisi Senia, dünyaca ünlü model Irina Shayk ile tatil yaptı Bakan Koca 22:55 Bakan Koca "Hakkari örnek alınmalı" diyerek paylaştı! Aşılamada bir haftada 27 sıra yükseldiler Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! 9 Ağustos Pazartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor 22:16 Lionel Messi, Paris Saint-Germain'de! 9 Ağustos Pazartesi günü resmi imzayı atması bekleniyor
Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi 22:09 Eleştirilere kulak asmayan Şeyma Subaşı, teknede kırmızı bikinisiyle cesur pozlar verdi Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı 21:44 Ekranların parlayan yıldızıyken bir anda İstanbul'u terk eden Tarık Tarcan'ın son hali şaşırttı İzmir'de 8 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu 20:58 İzmir'de 8 kişinin öldüğü kazadan iç sızlatan görüntüler! Ölü ve yaralılar uçuruma savruldu
Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti 20:12 Hakan Sabancı'yla kavgası bitmeyen Aygün Aydın, yeni aşkını dudak dudağa pozla ilan etti Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi 19:13 Haluk Levent bu kez kendisi için yardım istedi: Bir türlü olmadı, bulun şu tedaviyi

Son Dakika Haberleri
19:17 Yabancı uyruklu şahıs 9 yaşındaki çocuğu taciz edip, apartmana girdi! Yengenin çığlıklarını duyan mahalle linç girişiminde bulundu
18:41 Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var
18:41 Ayrılık da sevdadan! Messi'nin Camp Nou'ya son bakışı dünya gündeminde
18:09 Taliban, elini güçlendirme arayışında! Ele geçirdiği vilayet merkezini sayısı 5'e yükseldi
18:07 Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı
17:56 Altın değerindeki antik kent, yangından sonra simsiyah oldu
17:29 Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor
17:25 Suudi Arabistan açıkladı, Türkiye'den umre için ziyaretçi kabul etmeyecek
17:03 Kara Kartal, Mert Günok transferinde sona geldi! 3 yıllık sözleşmeye imza atacak
16:28 Fenerbahçe'den zorla gönderilen İsviçreli forvet gol makinesine dönüştü! Frey, S.Liege ağlarına 76 dakikada 5 gol yolladı
Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti Cengiz Ünder'in golüyle maça tutundular! Marsilya tarihi bir geri dönüşle Montpellier'i deplasmanda 3-2 mağlup etti         
00:05
Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın Arda Turan'dan eski takım arkadaşı Messi için duygusal paylaşım: Tarihin en iyisiydin ve öyle kalacaksın         
23:18
Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz Bakan Pakdemirli: Yangınlar hafiflerse Yunanistan'a uçak sağlayabiliriz         
22:37
Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı Rus uçağından orman yangınına tartışma yaratan müdahale! Suyu metrelerce uzağa bıraktı         
22:12
Evinin bulunduğu siteye girerken pusuya düşen talihsiz adam, çapraz ateş arasında can verdi Evinin bulunduğu siteye girerken pusuya düşen talihsiz adam, çapraz ateş arasında can verdi         
22:03
Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı Feyenoord-Atletico Madrid maçında ortalık fena karıştı! Carrasco, milli futbolcumuzun boynunu kan içinde bıraktı         
21:26
İçtiği kolonya ağırlıklı sıvı karışım sonrası fenalaşan şahıs hastanede hayatını kaybetti İçtiği kolonya ağırlıklı sıvı karışım sonrası fenalaşan şahıs hastanede hayatını kaybetti         
20:32
Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda yangın söndürme uçağı düştü         
19:32
Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var Son Dakika: İzmir'de servis minibüsü şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var         
18:42
Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı Korkunç kaza aynı aileden 3 kişiye mezar olmuştu! O anlar saniye saniye kameralara yansıdı         
18:07
Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş Yürek parçalayan detay! 15 kişinin ölümüne neden olan kazada şoför rahatsızlanan arkadaşının yerine direksiyona geçmiş         
17:50
Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor Tokyo 2020'de ilginç olay! Arap kareteciyi diskalifiye eden Türk hakem Uğur Kobaş'a ölüm tehditleri yağıyor         
17:29
Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi Şampiyon Busenaz tartışma başlatan fotoğrafı açıkladı! Olayı çok yanlış anlayan Kerem Bursin tweetini sildi         
16:56
2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti 2 gün önce tecavüze uğradığını iddia eden 18 yaşındaki Eda Nur, balkondan atlayarak intihar etti         
16:08
Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket Fransız koşucunun bu yaptığı büyük tepki çekti! Kimsenin aklına gelmeyecek etik dışı bir hareket         
15:07
21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu 21 yaşındaki kadın, erkek arkadaşıyla birlikte kaldığı otel odasında başından vuruldu         
14:21
15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı 15 kişinin öldüğü feci otobüs kazasında ilginç detay! 40 metrelik fren izine rastlandı         
13:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2021 00:22:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Honor Magic 3, Snapdragon İşlemci Kullanarak Bir İlke İmza Atacak! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement