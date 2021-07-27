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Honor Magic3 serisi Snapdragon 888 Plus ile güçleniyor - Son Dakika

Honor Magic3 serisi Snapdragon 888 Plus ile güçleniyor

27.07.2021 10:45
Honor Magic3 serisi Snapdragon 888 Plus ile güçleniyor, System.String[]

Honor, yapay zeka ve 5G internet döneminde akıllı ve bağlantılı yaşamın geleceğine dair görüşlerin paylaşıldığı Global CEO Tech Talk etkinliğinde, yeni akıllı telefon serisi Magic3'e dair detayları ilk kez duyurdu.

Honor, yapay zeka ve 5G internet döneminde akıllı ve bağlantılı yaşamın geleceğine dair görüşlerin paylaşıldığı Global CEO Tech Talk etkinliğinde, yeni akıllı telefon serisi Magic3'e dair detayları ilk kez duyurdu.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, Reuters Pekin Büro eski Şefi ve Kuzey Asya Baş muhabiri Benjamin Lim'in moderatörlüğündeki panelde Honor CEO'su George Zhao, Qualcomm CEO'su Cristiano Amon, Deloitte Çin Baş Ekonomisti ve Partneri Sitao Xu ve Harvard Business Çin Direktörü Nathan Midler, yapay zeka ve 5G internetin daha akıllı ve bağlantılı bir hayat için neler sağlayabileceğini konuştu.

Panelde, Qualcomm CEO'su Cristiano Amon Qualcomm'un, kullanıcılara yenilikçi ve hayatlarını dönüştüren bir deneyim sunmak için 5G ve yapay zeka teknolojilerinin olanaklarını ortaya çıkarma konusundaki isteğini dile getirirken, Honor'un Snapdragon 888 Plus destekli bir akıllı telefon piyasaya süren ilk üreticilerinden biri olmasından heyecan duyduğunu ifade etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Honor CEO'su George Zhao, yeni akıllı telefon serisi Honor Magic3'ün Qualcomm'un Snapdragon 888 Plus çipleriyle güçleneceğini vurgulayarak, "Yapay zeka performansında yüzde 20'nin üzerinde bir güncellemeyle Snapdragon 888 Plus, aynı anda birden fazla ağı çalıştırabilir. Platformun endüstri lideri performansı, Honor Magic3 Serisine sınıfının en iyisi mobil ve kamera deneyimi sunma esnekliği sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

-Tasarımda günün en iyi saatinden ilham alındı

Global CEO Tech Talk panelinde ilk kez Magic3 Serisi'ne dair tasarım esinlenmeleriyle ilgili de bilgi verildi. Yeni akıllı telefonların fotoğraf ve video dünyasında çekim yapmak için günün en iyi zamanı olarak tanınan Magic Hour'un renklerinden ilham alınarak tasarlandığı ifade edildi. Gün batımından önceki veya gün doğumundan sonraki 15-20 dakikalık periyotta, güneş ufkun -6 derece ile -4 derece arasında olduğu zaman, gökyüzü koyu mavi renkte aydınlanıyor. Güneş ufukta -4 derece ile 6 derece arasında olduğunda, gökyüzü pembe veya pembe-altın rengine bürünüyor. Magic Hour denen bu saatlerde çıkan bu renk aşamaları, Honor Magic3 Serisine Blue Hour ve Golden Hour olmak üzere iki renk adını verdi.

-Honor'da gizliliğin sahibi kullanıcılar

George Zhao, Honor'un en son devrim niteliğindeki teknolojilerinden bazılarını açıklamanın yanı sıra özellikle gizlilik, sağlık, zindelik ve sürdürülebilirlik söz konusu olduğunda, Honor'un kullanıcılar için akıllı ve bağlantılı bir yaşamı teşvik etme planı hakkında da bilgiler verdi. Honor'un "Gizliliğinizin sahibi sizsiniz" fikrine olan güçlü inancını dile getirerek, markanın tüketicilerin kişisel bilgilerini güvenli sistemler ve çözümler aracılığıyla daha iyi yönetmelerine yardımcı olma taahhüdünün altını çizdi. Zhao, bunu başarmak için Honor'un mobil ödeme için gizlilik koruması ve en üst düzeyde yüz tanıma sağlayan bir platform olan HTEE (Honor Güvenilir Yürütme Ortamı) işletim sistemini özel olarak oluşturduğunu belirtti.

George Zhao, ayrıca Honor'un platformun çekirdeği olarak akıllı telefonlara odaklanan ve mobil ofis, akıllı ev, sağlık ve yaşam için sınıfının en iyisi kullanıcı deneyimi sağlamak üzere diğer bağlantılı ürünler geliştiren "1+8+N" ürün stratejisine de işaret etti. Bu stratejinin bir parçası olarak Honor, yeniliği teşvik etmek ve fitness alanındaki liderliğini geliştirmek için Şanghay Jiaotong Üniversitesi ile ortak bir spor laboratuvarı da kurdu.

Yapay Zeka, Reuters, CEO, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor Magic3 serisi Snapdragon 888 Plus ile güçleniyor - Son Dakika Ekonomi


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