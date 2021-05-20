Honor MagicBook 14 ve 15, yenilenen özellikleriyle duyuruldu - Son Dakika

Honor MagicBook 14 ve 15, yenilenen özellikleriyle duyuruldu

20.05.2021 11:09
Honor MagicBook 14 ve 15, yenilenen özellikleriyle duyuruldu, System.String[]

Honor, geçen yıl açıkladığı yüksek performansı taşınabilir bir tasarımla buluşturan dizüstü bilgisayar serisi Honor MagicBook'un güncel versiyonlarını duyurdu.

Honor, geçen yıl açıkladığı yüksek performansı taşınabilir bir tasarımla buluşturan dizüstü bilgisayar serisi Honor MagicBook'un güncel versiyonlarını duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, en yeni 11. nesil Intel Core işlemciler ve Intel Iris Xe grafik ünitesine sahip olan Honor MagicBook 14 ve Honor MagicBook 15, yenilenmiş kullanıcı deneyimi ve performansı hafif ve kompakt bir yapıda sunuyor. 10,5 saatlik pil ömrü, rahat bir kullanıcı deneyimi sunan Eye Comfort Honor FullView ekrana sahip dizüstü bilgisayarlar, Wi-Fi 6 ve 2x2 MIMO çift anten tasarımıyla da daha yüksek kablosuz aktarım hızı sağlıyor.

14 inç boyutunda Eye Comfort Honor FullView ekrana sahip olan yeni Honor MagicBook 14, yüzde 100 sRGB renk aralığı ve yüzde 84'lük ekran-kasa oranıyla sunuluyor. Ekran karşısında uzun süre vakit geçirenler için yeni Honor MagicBook serisi, düşük mavi ışık ve titreşim yapmayan ekran konusunda TÜV Rheinland sertifikalara sahip bulunuyor. Ayrıca tamamen yeni DC ışık azaltma teknolojisi de barındıran yeni Honor MagicBook serisi, tüm bu özellikleriyle kullanıcıların göz yorgunluğu yaşamasını önlerken, gün boyu koruma sağlıyor.

1,38 kg ağırlığa ve 15,9 mm'lik kalınlığa sahip olan Honor MagicBook serisi, 1920x1080 çözünürlüğe sahip olan LCD ekran ve üzerindeki kaplama sayesinde parlamayı azaltıyor, böylece direkt gün ışığında bile kaliteli görseller sunuyor. Uzay Grisi rengindeki dizüstü bilgisayar, alüminyum kasası ve gök mavisi çerçeve tasarımıyla birlikte geliyor.

Yeni ve güçlü işlemci

Honor MagicBook serisi, en yeni 11. nesil Intel Core i7-1165G7 işlemciyle, bir önceki nesle göre yüzde 21 daha güçlü toplam performans sunuyor ve maksimumda 4.7GHz frekansında çalışıyor.

Yoğun ve karmaşık görevleri üstlenmek için tasarlanmış olan tamamen yeni Intel Iris Xe grafik ünitesi, daha zengin oyun deneyimi sunarken fotoğraf ve video işleme gibi konularda tasarımcılar ve içerik üreticiler için de yüksek hız sunuyor. Barındırdığı çift kanal 16GB DDR4 RAM ve 512GB'lık depolama alanıyla da bu performansı destekliyor.

Büyük boyutlu soğutma fanı ve çift ısı borusuyla verimli bir ısı dağıtımı sağlayan Honor MagicBook serisi, zorlu görevlerde ise "Fn + P" tuşlarıyla aktifleştirilen Performans Modu'nu barındırıyor. Bu modda gelişmiş tasarım yazılımları gibi zorlayıcı görevlerin üstesinden gelebiliyor. Microsoft Windows 10 yüklü olarak sunulan Honor MagicBook serisi, bu sayede en popüler üretkenlik uygulamaları ve oyunlara da erişim sağlıyor.

56Wh yüksek yoğunluklu batarya ve 65W hızlı şarj özelliğiyle tüm gün boyunca kullanılabilecek yeni Honor MagicBook, tam şarjda görüntü kalitesi 1080p olan bir filmi 10,5 saat boyunca oynatabiliyor. 200 gr ağırlığındaki 65W'lık Hızlı Şarj aleti, yarım saatte bataryayı yüzde 44 seviyesine getirebiliyor. Ayrıca Ters Yönlü Şarj özelliği ile Honor MagicBook kapalıyken akıllı telefon ve diğer cihazları bağlayıp bir powerbank gibi şarj etmek mümkün olabiliyor.

Honor MagicBook 14 ve 15, Wi-Fi 6 ve 2x2 MIMO çift anten tasarımıyla Wi-Fi 5'in 2,7 katı kadar hızda kablosuz veri aktarımını mümkün kılıyor. Ayrıca çoklu ekran özelliğiyle de akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarla çalışmak kolaylaşıyor. Basit bir tuş dokunuşuyla Honor akıllı telefon ve Honor MagicBook cihazları arasında bağlantı kurarak, dizüstü bilgisayarda akıllı telefonun ekranını görülebiliyor, dosyaları sürükle-bırak şeklinde aktarılabiliyor. Ayrıca Honor MagicBook'un güç tuşunda yer alan parmak izi okuyucusu sayesinde de hızlı şekilde profile giriş yapılabiliyor.

oyunlar, Intel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Honor MagicBook 14 ve 15, yenilenen özellikleriyle duyuruldu - Son Dakika Ekonomi


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