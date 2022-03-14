Honor MagicBook 16 ile iş ve eğlence bir arada - Son Dakika

Honor MagicBook 16, kullanıcılarına hem iş hem de oyun alanlarında üstün performans sunuyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, taşınabilir olması sayesinde her yerde kullanım imkanı sunan dizüstü bilgisayarlar, hayatın her alanında kolaylık sağlıyor. İş, okul ve gündelik hayatta kullanılan programların yanı sıra Honor MagicBook 16, kullanıcıların birbirinden güzel oyunları da diledikleri zaman oynamasına imkan tanıyor.

Hem iş hem eğlence Honor MagicBook 16 ile aynı anda

İş ya da okul yaşantısında kullanabilen Honor Magicbook 16, AMD Ryzen 5600H işlemcisi, Honor FullView 16,1 inç IPS ekranı, yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ve 300 nit parlaklık seviyesi ile tüm bu oyunların rahatça oynanması için iyi bir performans sunuyor. Sadece 1,84 kg ağırlığında olmasıyla rahat bir taşınabilirlik de sunan Honor Magicbook 16, boş anlarında oyun oynamak isteyen kullanıcılar ve mobilite arayanlar için ideal bir ergonomi sunuyor.

NFC özelliği dışında üstün pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar, günlük ofis işleri için 8 saate kadar güç sağlayan ve 8,8 saate kadar 1080P video oynatmayı destekleyen 56 Wh pile sahip bulunuyor. Yeni 65W taşınabilir süper şarj cihazı ile Honor MagicBook 16, 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar, yaklaşık 1,5 saatte ise yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor.???????