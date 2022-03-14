Honor MagicBook 16 ile iş ve eğlence bir arada - Son Dakika
Üye Girişi

Honor MagicBook 16 ile iş ve eğlence bir arada

14.03.2022 13:45
Honor MagicBook 16 ile iş ve eğlence bir arada

Honor MagicBook 16, kullanıcılarına hem iş hem de oyun alanlarında üstün performans sunuyor.

Honor MagicBook 16, kullanıcılarına hem iş hem de oyun alanlarında üstün performans sunuyor.

Honor'dan yapılan açıklamaya göre, taşınabilir olması sayesinde her yerde kullanım imkanı sunan dizüstü bilgisayarlar, hayatın her alanında kolaylık sağlıyor. İş, okul ve gündelik hayatta kullanılan programların yanı sıra Honor MagicBook 16, kullanıcıların birbirinden güzel oyunları da diledikleri zaman oynamasına imkan tanıyor.

Hem iş hem eğlence Honor MagicBook 16 ile aynı anda

İş ya da okul yaşantısında kullanabilen Honor Magicbook 16, AMD Ryzen 5600H işlemcisi, Honor FullView 16,1 inç IPS ekranı, yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ve 300 nit parlaklık seviyesi ile tüm bu oyunların rahatça oynanması için iyi bir performans sunuyor. Sadece 1,84 kg ağırlığında olmasıyla rahat bir taşınabilirlik de sunan Honor Magicbook 16, boş anlarında oyun oynamak isteyen kullanıcılar ve mobilite arayanlar için ideal bir ergonomi sunuyor.

NFC özelliği dışında üstün pil ömrü sunan dizüstü bilgisayar, günlük ofis işleri için 8 saate kadar güç sağlayan ve 8,8 saate kadar 1080P video oynatmayı destekleyen 56 Wh pile sahip bulunuyor. Yeni 65W taşınabilir süper şarj cihazı ile Honor MagicBook 16, 30 dakika içinde yüzde 50'ye kadar, yaklaşık 1,5 saatte ise yüzde 100'e kadar şarj edilebiliyor.???????

YORUMLAR
500
'Ah Be Oyunlarımız' adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor 'Ah Be Oyunlarımız' adlı etwinning projesi öğrencilerden yoğun ilgi görüyor Trabzonspor'da savunma ve hücum birlikteliği Trabzonspor'da savunma ve hücum birlikteliği

oyunlar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Honor MagicBook 16 ile iş ve eğlence bir arada - Son Dakika


Son Dakika
13:44 Taksimde hekimlere müdahale! Anıta çelenk koymalarına izin verilmedi
13:39 Balıkesir'de feci ölüm! Ağaç budarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
13:37 Rusya, Donbas'ın kontrolünü ele geçirdi! Savaşın seyri şimdi değişecek
13:37 Seda Sayan, evlilik teklifi aldığı 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten'le canlı yayında dans etti
13:36 Sadettin Saran'ın yayın ihalesi teklifleri ortaya çıktı! İşte 5 pakete ödeyeceği tutar
13:14 Yunan basını iki liderin görüşmesine dair "olumlu, iki müttefik gibi" yorumları yaptı
12:43 Rusya'nın devam eden saldırıları sonrası, teknoloji lideri Asus'tan kritik karar! Faaliyetlerine son verebilirler
12:40 Saran Group, Türkiye Süper Lig'i yayın ihalesi hakkında açıklama yaptı: Gerekli sözleşmeler imzalandı
12:29 7. kattan düşerek hayatını kaybetmişti! Ebru Cizdam'ın ölmeden önceki son anları ortaya çıktı
12:16 İşgalin sonuçları hissedilmeye başlandı! Rusya, yaptırımlar sebebiyle 300 milyar dolarlık rezervini kullanamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 13:52:44. #1.12#
SON DAKİKA: Honor MagicBook 16 ile iş ve eğlence bir arada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement